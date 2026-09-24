Long Châu và Abbott mở rộng chăm sóc sức khỏe tiêu hóa cho cộng đồng

Sáng kiến giữa Long Châu và Abbott Việt Nam đưa hoạt động khám, tư vấn và giáo dục sức khỏe đến gần với hơn 1.000 người dân. Không chỉ nâng cao nhận thức về bệnh lý tiêu hóa thường gặp, chương trình còn hướng đến hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận giải pháp chăm sóc thiết thực và xây dựng nền tảng quản lý sức khỏe bền vững ngay từ cộng đồng.

Mở rộng hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Theo chuyên gia y tế, bệnh lý tiêu hóa, đặc biệt là tiêu chảy cấp, vẫn là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến tại Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng 500.000-700.000 trường hợp tiêu chảy cấp. Bệnh gây mất nước, rối loạn điện giải và suy kiệt nhanh, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền. Nếu không được phát hiện và xử trí đúng cách, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Với mong muốn đưa kiến thức y khoa tin cậy và giải pháp chăm sóc tiêu hóa đến gần người dân, ngày 19/9, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, Abbott Việt Nam phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, UBND phường Thới Hòa (TP.HCM) cùng các đơn vị y tế tổ chức chương trình “Hành trình sức khỏe - Chăm sóc và kiểm soát bệnh lý tiêu hóa trong cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiêm Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Minh Chín - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiêm Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam - kỳ vọng thông qua chương trình, người dân sẽ hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động: “Không đợi bệnh mới đi khám, hãy khám để biết bệnh và biết cách phòng bệnh”.

Ông cũng đánh giá cao mô hình phối hợp giữa chính quyền - y tế cơ sở - thầy thuốc - doanh nghiệp - tổ chức xã hội và người dân, khẳng định sẽ tạo ra nguồn lực lớn hơn để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kết nối này không chỉ dừng ở một chương trình, mà được duy trì bằng hoạt động thường xuyên, thiết thực và bền vững, để tinh thần của “Hành trình sức khỏe” thực sự đi vào từng khu phố, gia đình và người dân.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Phó chủ tịch UBND phường Thới Hòa, phát biểu tại sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Phó chủ tịch UBND phường Thới Hòa, cho biết công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Về chương trình "Hành trình sức khỏe", bà đánh giá đây là hoạt động thiết thực, không chỉ trực tiếp chăm lo y tế cho người dân mà còn góp phần nâng cao ý thức phòng, chống bệnh tật trong cộng đồng. Đặc biệt, sự chung tay của các đơn vị là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm xã hội cao đẹp.

Theo đuổi sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, trong những năm qua, Long Châu triển khai nhiều hoạt động như trao tặng hàng triệu ngày thuốc miễn phí, tổ chức hàng nghìn buổi khám, tư vấn sức khỏe trên cả nước. Hợp lực chăm sóc sức khỏe tiêu hóa cộng đồng là bước đi nhất quán, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận y tế thiết yếu, giúp người dân được tư vấn, thăm khám và nhận diện sớm yếu tố nguy cơ.

Đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu chia sẻ về hành trình đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu đến gần hơn với người dân.

Bà Nguyễn Lê Hoàng Thiên - Phó giám đốc Kinh doanh khu vực TP.HCM, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu - bày tỏ: “Sự kiện càng có ý nghĩa sâu sắc khi toàn Đảng, toàn dân đang tích cực quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Một trong những mục tiêu quan trọng và nhân văn nhất của Nghị quyết là từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Trên tinh thần hưởng ứng chủ trương lớn, Long Châu xác định sứ mệnh là cầu nối đưa dịch vụ y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu đến gần hơn với người dân”.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị trao tặng phần quà ý nghĩa đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Hoàng Thiên chia sẻ: “Hành trình tại phường Thới Hòa là một trong những điểm đến trọng tâm của chúng tôi trong năm 2026. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị chuyên môn, chúng tôi mong muốn mang dịch vụ y tế thiết yếu đến gần với bà con. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là tấm lòng của đội ngũ Long Châu và ban tổ chức gửi đến bà con, mong mọi người có cơ hội tiếp cận y tế tốt hơn, sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn”.

Nâng cao nhận thức về tiêu chảy cấp

Trong khuôn khổ sự kiện, hơn 1.000 người dân trên địa bàn phường Thới Hòa (TP.HCM) tiếp cận hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực ngay tại địa phương.

Bác sĩ siêu âm, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe tiêu hóa cho người dân.

Đáng chú ý, TS.BS Lê Thị Tuyết Phượng - Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115 - đưa ra khuyến cáo quan trọng về tiêu chảy cấp và cách xử trí đúng. Theo chuyên gia, đây là bệnh lý tiêu hóa phổ biến, phần lớn có thể được kiểm soát hiệu quả nếu nhận biết và xử lý đúng từ sớm. Việc tự điều trị có thể dẫn đến gia tăng biến chứng ở nhiều trường hợp.

Bác sĩ chia sẻ kiến thức về tiêu chảy cấp và lưu ý trong xử trí, chăm sóc người bệnh.

Tại buổi chia sẻ, bác sĩ nhấn mạnh cách nhận biết bệnh lý tiêu hóa này, tầm quan trọng của bù nước và điện giải, dấu hiệu cảnh báo cần được theo dõi chặt chẽ, khi nào cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và vai trò của giải pháp hỗ trợ kiểm soát triệu chứng tiêu chảy.

Long Châu và Abbott Việt Nam chung tay vì một Việt Nam khỏe mạnh

Thông qua chương trình “Hành trình Sức khỏe”, Long Châu và Abbott Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của phòng ngừa và phát hiện sớm nguy cơ sức khỏe, đồng thời cung cấp kiến thức về sức khỏe tiêu hóa nhằm hỗ trợ người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Chương trình “Hành trình sức khỏe” tại phường Thới Hòa là bước đi đầu tiên trên hành trình chung tay vì sức khỏe tiêu hóa của người Việt. Trong thời gian tới, 2 đơn vị tiếp tục đồng hành trong nhiều hoạt động chăm sóc và kiểm soát bệnh lý tiêu hóa ở cộng đồng.

Với Long Châu, đây tiếp tục là nỗ lực trên hành trình phụng sự bền bỉ. Phát huy mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, hơn 230 trung tâm tiêm chủng phủ rộng tại 34 tỉnh, thành cùng đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế vững chuyên môn, hệ thống mở rộng vai trò điểm tựa sức khỏe “gần dân, sát dân”, chung tay triển khai và lan tỏa các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người Việt.

Long Châu không ngừng nỗ lực mở rộng vai trò điểm tựa chăm sóc sức khỏe “gần dân, sát dân”, an toàn, uy tín trong cộng đồng.

Trong hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, Abbott phối hợp Bộ Y tế, đối tác và hội chuyên môn nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động và phòng ngừa bệnh tật. Thông qua việc mở rộng tiếp cận thông tin y khoa đáng tin cậy và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, đặc biệt tại khu vực còn nhiều khó khăn, Abbott góp phần hỗ trợ người dân nâng cao sức khỏe ở mọi giai đoạn của cuộc sống. Tiếp tục đồng hành cùng Long Châu trong chương trình này, Abbott khẳng định cam kết lâu dài trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua giáo dục sức khỏe, thúc đẩy lối sống lành mạnh và tăng cường phòng ngừa các nguy cơ sức khỏe.

Abbott là công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu với phương châm mang đến cho mọi người cuộc sống trọn vẹn ở mọi lứa tuổi. Công nghệ mang tính thay đổi cuộc sống của Abbott trải dài nhiều lĩnh vực từ dinh dưỡng, chẩn đoán đến thiết bị y tế và dược phẩm.