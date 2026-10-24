Long Châu phát động dự án tầm soát sớm ung thư cho phụ nữ Việt

Dự án có sự tham gia của Sở Y tế địa phương, Quỹ Hope Foundation, bệnh viện chuyên khoa, Gene Solutions và 8 tập đoàn dược quốc tế. Chương trình hướng đến phòng ngừa chủ động, từng bước tháo gỡ rào cản, xây dựng hành trình chăm sóc sức khỏe liên tục qua từng giai đoạn cuộc đời của phụ nữ.

Phát hiện sớm mở ra cơ hội chăm sóc và điều trị tốt hơn

Tại lễ phát động, TS.BS Trần Đặng Ngọc Linh, Trưởng Bộ môn Ung thư Đại học Y Dược TP.HCM, Trưởng khoa Xạ trị Phụ khoa Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, chia sẻ về bức tranh sức khỏe và ung thư ở phụ nữ Việt Nam.

Theo chuyên gia, ung thư tiếp tục là mối đe dọa sức khỏe phụ nữ Việt Nam, khoảng 97.656 ca mắc mới mỗi năm theo thống kê GLOBOCAN. Ung thư vú và ung thư cổ tử cung chiếm 37% số ca mắc mới và 30% số ca tử vong do ung thư ở phụ nữ. Nhóm tuổi 30-60 chiếm 60% số ca được chẩn đoán.

Dự án hướng đến đồng hành phụ nữ Việt trong chủ động chăm sóc sức khỏe và phát hiện sớm nguy cơ ung thư.

Theo TS.BS Trần Đặng Ngọc Linh, chủ động phòng ngừa, tầm soát giúp phát hiện bệnh sớm, tạo cơ hội điều trị hiệu quả hơn. Ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư đại trực tràng có giai đoạn tiền ung thư kéo dài, có thể tầm soát, phát hiện từ sớm nhờ tiến bộ khoa học. Người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ và thăm khám ngay khi có dấu hiệu cảnh báo.

Chuyên gia ung bướu nhấn mạnh vai trò của kiểm tra sức khỏe, tầm soát sớm.

Trước đó, Bộ Y tế ban hành kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035. Kế hoạch xác định giải pháp trọng tâm gồm nâng cao nhận thức cộng đồng, mở rộng sàng lọc, tăng cường năng lực chẩn đoán, điều trị, phát triển hệ thống quản lý dữ liệu và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ. Mục tiêu đến năm 2030, 50% phụ nữ 40-70 tuổi được khám, sàng lọc định kỳ, tỷ lệ này dự kiến tăng lên 70% vào năm 2035.

Bối cảnh này đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc tiên tiến. Dự án “Vì phụ nữ Việt Nam - không còn nỗi lo ung thư” ra đời nhằm kết nối nguồn lực trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Lan tỏa câu chuyện chăm sóc sức khỏe chủ động

Dự án có sự đồng hành của nghệ sĩ, người nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ và lĩnh vực, chung tay xây dựng “Liên minh phụ nữ vì phụ nữ”.

“Liên minh phụ nữ vì phụ nữ” lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động.

Tại lễ phát động, NSND Bạch Tuyết, ca sĩ kiêm diễn viên Hari Won, rapper Suboi và vận động viên Châu Tuyết Vân chia sẻ về cách yêu thương bản thân, quý trọng sức khỏe, từ thói quen lắng nghe cơ thể đến kiểm tra sức khỏe, tầm soát định kỳ.

Liên minh sẽ đồng hành xuyên suốt chương trình, lan tỏa thông điệp “Chăm sóc sức khỏe phụ nữ một cách chủ động”, khuyến khích phụ nữ quan tâm bản thân nhiều hơn.

Khởi động hành trình chăm sóc sức khỏe dài hạn

Dự án xây dựng hành trình chăm sóc dài hạn gồm nhận diện nguy cơ, phòng ngừa chủ động, sàng lọc phù hợp, tầm soát sớm, phát hiện đúng lúc, hỗ trợ tiếp cận điều trị và đồng hành liên tục.

Đơn vị tham gia tập trung xây dựng nội dung y khoa chính xác, dễ hiểu và có trách nhiệm, góp phần nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.

Đại diện Long Châu trao tặng 3.000 gói khám, tầm soát ung thư cho phụ nữ.

Dự án còn triển khai truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng, kết nối chuyên môn và nguồn lực y tế, phối hợp tổ chức chương trình khám, tầm soát, huy động nguồn lực xã hội, thiện nguyện. “Liên minh phụ nữ vì phụ nữ” tham gia lan tỏa thông điệp phòng, chống bệnh lý phụ khoa và ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư cổ tử cung.

Tại buổi lễ, Long Châu trao tặng 3.000 gói khám, tầm soát ung thư cho phụ nữ thông qua Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng và Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, giúp phụ nữ địa phương tiếp cận dịch vụ y tế và xét nghiệm chất lượng.

TS.BS.CKII Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM kiêm Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

TS.BS.CKII Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM kiêm Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhấn mạnh chương trình cần triển khai theo 3 định hướng trọng tâm. Thứ nhất, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động chủ động chăm sóc sức khỏe ở phụ nữ. Thứ hai, bảo đảm tính liên tục trong chăm sóc sức khỏe, từ truyền thông, dự phòng, sàng lọc, chẩn đoán đến điều trị. Thứ ba, phát huy sức mạnh hợp tác giữa ngành y tế, tổ chức nghề nghiệp và khu vực tư nhân vì lợi ích cộng đồng.

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Thanh Huynh, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng kiêm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng (trái) và bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bé Hai, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Thanh Huynh, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng kiêm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng và bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bé Hai, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của dự án. Đại diện 2 địa phương mong muốn hoạt động của dự án gắn kết y tế cơ sở, trạm y tế, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế.

Cam kết hành động thiết thực, đồng hành dài hạn

Bà Võ Thị Kiều Chinh, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Gene Solutions, chia sẻ: “Khi đồng hành dự án ‘Vì phụ nữ Việt Nam - không còn nỗi lo ung thư’, Gene Solutions hy vọng đóng góp nền tảng khoa học, giải pháp y học chính xác, công nghệ và năng lực chuyên môn về xét nghiệm di truyền. Kết hợp lợi thế mạng lưới, nền tảng số và khả năng tiếp cận cộng đồng của Long Châu, chúng tôi hướng đến mục tiêu giúp mỗi phụ nữ Việt Nam có thêm cơ hội chủ động chăm sóc sức khỏe. Khi hiểu đúng về sức khỏe, yếu tố nguy cơ và được chuyên gia uy tín tư vấn, nỗi lo của phụ nữ có thể từng bước chuyển thành hành động chủ động, có cơ sở hơn”.

Bà Võ Thị Kiều Chinh, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Gene Solutions (trái) và bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, chia sẻ về tầm nhìn của dự án.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, chia sẻ: “Tôi kỳ vọng từ hôm nay, chúng ta sẽ xây dựng một hành trình dài hạn và liên tục, từ hiểu đúng nguy cơ, chủ động phòng ngừa, tiếp cận tầm soát phù hợp đến phát hiện sớm và kết nối cơ sở y tế khi cần thiết. Mong rằng ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam sống khỏe mạnh, chủ động và an tâm hơn về tương lai. Long Châu sẽ tiếp tục phát huy lợi thế mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng, hơn 22.000 chuyên viên y tế và hệ sinh thái công nghệ để đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần người dân. Đây là bước tiến trên hành trình xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, bền vững, lấy con người làm trung tâm, hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ”.

Sau lễ khởi động, đơn vị tham gia sẽ đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe trên đa nền tảng. Hoạt động thăm khám, tầm soát và tư vấn với chuyên gia y tế sẽ triển khai tại địa phương trong thời gian tới.

Doãn Kim