Chênh lệch định giá hai chuỗi bán lẻ và cơ cấu sở hữu tại Long Châu

Trong báo cáo cập nhật ngày 17/11/2026, Chứng khoán Vietcap đưa ra mức định giá vốn chủ sở hữu đối với chuỗi nhà thuốc Long Châu là 44.429 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, giá trị ước tính tương ứng của chuỗi bán lẻ công nghệ FPT Shop chỉ đạt 2.427 tỷ đồng. Với con số này, giá trị của Long Châu hiện cao gấp khoảng 18,3 lần FPT Shop. So với kỳ báo cáo hồi tháng 9, đơn vị phân tích đã điều chỉnh nâng mức định giá thêm 4% cho Long Châu và tăng thêm 34% đối với FPT Shop.

Báo cáo cũng cập nhật cơ cấu sở hữu ước tính tại Long Châu tính đến cuối quý III/2026. Theo đó, công ty mẹ FPT Retail đang nắm giữ tỷ lệ chi phối 75,97% vốn. Quỹ đầu tư tư nhân Creador có trụ sở tại Malaysia sở hữu khoảng 13% vốn và nhóm nhân viên FPT Retail nắm giữ khoảng 11,03% vốn còn lại. Dựa trên mức định giá 44.429 tỷ đồng, lượng cổ phần 11,03% của nhóm nhân viên có giá trị tương ứng khoảng 4.901 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần giá trị ước tính của toàn bộ chuỗi FPT Shop.

Cơ cấu cổ đông tại chuỗi nhà thuốc này dự kiến tiếp tục biến động trong những năm tới thông qua chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Chính sách này cho phép những nhân sự có đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh được mua tổng cộng 5% vốn điều lệ. Chứng khoán Vietcap giả định chương trình sẽ chia làm 5 đợt thực hiện, tương ứng mỗi năm 1% vốn trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Nếu lộ trình này hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của FPT Retail tại Long Châu có thể giảm về mức khoảng 72% vào năm 2030.

Lợi nhuận bứt tốc, mảng tiêm chủng dự báo có lãi từ năm 2027

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy FPT Retail ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.724 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu đóng góp, Vietcap ước tính Long Châu mang về 983 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số, cao gấp khoảng 11,4 lần mức 86 tỷ đồng của FPT Shop.

Tính cho cả năm 2026, tổ chức phân tích dự báo doanh thu thuần hợp nhất của FPT Retail đạt 67.003 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 96% lên 1.559 tỷ đồng. Trong đó, Long Châu dự kiến ghi nhận 46.173 tỷ đồng doanh thu và đóng góp 1.393 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (tăng 95%), còn FPT Shop ước đạt 21.350 tỷ đồng doanh thu và 166 tỷ đồng lợi nhuận (tăng 103%). Bước sang năm 2027, doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp được kỳ vọng tăng 18% lên 78.788 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 34% đạt 2.089 tỷ đồng. Lợi nhuận từ Long Châu dự báo tăng 37% lên 1.912 tỷ đồng trên nền doanh thu 56.407 tỷ đồng, trong khi FPT Shop đạt 177 tỷ đồng lợi nhuận (tăng 7%) với doanh thu 23.016 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng chủ đạo của Long Châu tiếp tục đến từ tốc độ mở rộng điểm bán và hiệu quả vận hành tại từng cửa hàng. Mảng nhà thuốc được dự báo mang về 50.393 tỷ đồng doanh thu trong năm 2027, tăng 22% và chiếm 89% tổng doanh thu của chuỗi. Vietcap dự kiến Long Châu sẽ mở mới 350 nhà thuốc trong năm 2027, phù hợp với kế hoạch từ 300 đến 400 cửa hàng mới của doanh nghiệp, nâng tổng quy mô từ 2.847 lên 3.197 cửa hàng vào cuối năm. Mức tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) của mảng nhà thuốc dự báo đạt 10% trong năm 2027, giúp doanh thu bình quân mỗi cửa hàng tăng 6% lên mức 1,4 tỷ đồng mỗi tháng.

Ở mảng tiêm chủng, quy mô mạng lưới dự kiến tăng từ 253 lên 283 trung tâm trong năm 2027, mang lại 6.014 tỷ đồng doanh thu, tăng 24% và nâng tỷ trọng đóng góp vào doanh thu Long Châu từ 10% lên 11%. Doanh thu trung bình mỗi trung tâm tiêm chủng dự báo tăng 10% lên 1,9 tỷ đồng mỗi tháng. Mảng này được kỳ vọng chuyển từ mức lỗ ròng 74 tỷ đồng trong năm 2026 sang ghi nhận lãi ròng 41 tỷ đồng vào năm 2027, đồng thời dịch vụ xét nghiệm đang trong giai đoạn thử nghiệm cũng tạo thêm dư địa phát triển dài hạn. Đối với FPT Shop, số lượng cửa hàng năm 2027 dự báo duy trì đi ngang ở mức 622 điểm bán, còn tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu hạ nhiệt từ 26% năm 2026 về mức 7% khi đà tăng giá bán các sản phẩm công nghệ trở lại trạng thái bình thường.