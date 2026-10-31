Long Châu dẫn dắt doanh thu FPT Retail

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 48.273 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.724 tỷ đồng, tăng 114%.

Riêng quý III/2026, doanh thu hợp nhất tăng 34% so với cùng kỳ, với sự đóng góp tích cực của cả Long Châu và FPT Shop. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, phát triển sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Trong đó, Long Châu đạt doanh thu 33.408 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 35% so với cùng kỳ và đóng góp 69% doanh thu hợp nhất của FPT Retail.

Chuỗi nhà thuốc duy trì doanh thu bình quân 1,3 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng trong 9 tháng đầu năm. Tính đến hết tháng 9/2026, hệ thống có 2.741 nhà thuốc và 244 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, lần lượt tăng thêm 324 nhà thuốc và 21 trung tâm tiêm chủng so với đầu năm.

Song song với phát triển mạng lưới, Long Châu tích cực nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng danh mục sản phẩm và hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực y tế nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Long Châu đóng góp 69% doanh thu FPT Retail. Ảnh: FRT

Đáng chú ý, Long Châu phối hợp cùng Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam và 16 hãng dược phẩm đa quốc gia nhằm đưa hoạt động tư vấn, tầm soát sức khỏe đến gần người dân thông qua mạng lưới nhà thuốc.

Trong quý này, Long Châu đã khai trương nhà thuốc đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo, kết hợp tổ chức hoạt động tầm soát ung thư miễn phí cho hàng trăm phụ nữ trên đảo. Hoạt động này nằm trong định hướng đưa các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân tại nhiều địa bàn.

Ở lĩnh vực y tế số, Long Châu đồng hành cùng TP.HCM triển khai Trạm công dân số, hướng tới mục tiêu đến hết quý II/2027 đạt 168 trạm. Long Châu là đối tác y tế duy nhất được chọn triển khai tiện ích chăm sóc sức khỏe tại các trạm.

Bên cạnh đó, Long Châu tiếp tục hợp tác với các đối tác dược phẩm và y tế quốc tế, mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Kết quả kinh doanh của FPT Retail trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: FRT

FPT Shop nâng cao hiệu quả hoạt động

Trong 9 tháng đầu năm 2026, FPT Shop ghi nhận doanh thu 15.014 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 9, hệ thống có 622 cửa hàng trên toàn quốc.

Hoạt động kinh doanh của FPT Shop tiếp tục cải thiện, với doanh thu bình quân trong quý III đạt khoảng 3 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng 28% so với cùng kỳ. Kết quả này có sự đóng góp của nhóm sản phẩm laptop trong mùa tựu trường, cùng các sản phẩm phụ kiện và dịch vụ gia tăng.

Trong quý III, FPT Shop triển khai các chương trình mua sắm dành cho học sinh, sinh viên, kết hợp giới thiệu sản phẩm công nghệ và các giải pháp hỗ trợ khách hàng tiếp cận sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Đồng thời, hệ thống tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm, dịch vụ, phát triển các giải pháp tài chính linh hoạt và cải thiện trải nghiệm mua sắm trên cả kênh trực tiếp lẫn trực tuyến.