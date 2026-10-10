Long Bình: Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân vùng An toàn khu

Tổ chi trả lưu động tiền bảo hiểm y tế cho người dân các ấp Long Thới, Thới Hòa, Ninh Quới.

Ngày 21-8-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ký Quyết định số 2698/QĐ-UBND công nhận Long Bình là xã An toàn khu. Theo quy định, toàn bộ người dân có đăng ký thường trú trên địa bàn xã được ngân sách nhà nước hỗ trợ BHYT.

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những hộ dân đã tự nguyện mua BHYT hộ gia đình trước thời điểm công nhận mà thẻ vẫn còn hạn sử dụng, UBND xã đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Phú Đông triển khai phương án hoàn trả tiền tận tay người dân.

Để tạo thuận lợi, giảm thiểu thời gian đi lại cho người dân, UBND xã Long Bình chỉ đạo thành lập các Tổ chi trả lưu động, trực tiếp đến từng nhà văn hóa, trụ sở của 12 ấp trên địa bàn để chi trả tiền cho người dân.

Theo đó, đợt 1, từ ngày 7-10 đến ngày 10-10-2026, các Tổ chi trả lưu động triển khai việc chi trả an toàn và đúng quy định. Qua 4 ngày triển khai "cuốn chiếu" tại 12 ấp, địa phương hoàn tất chi trả cho 4.298 người dân với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Tổ chi trả lưu động hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hoàn trả tiền bảo hiểm y tế.

Ghi nhận tại điểm chi trả các ấp Long Thới, Thới Hòa, Ninh Quới, không khí chi trả diễn ra rất trật tự, chu đáo. Cầm trên tay số tiền hoàn trả BHYT hộ gia đình, ông Nguyễn Minh Hùng (ấp Thới Hòa, xã Long Bình) không giấu được niềm phấn khởi: “Được công nhận là xã ATK, nông dân chúng tôi rất vui mừng và biết ơn chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, đặc biệt là việc hỗ trợ BHYT. Sự quan tâm kịp thời này giúp người dân địa phương thêm an tâm lao động, sản xuất”.

Đáng chú ý, tận dụng thời điểm người dân tập trung đông đủ, Công an xã Long Bình cùng Tổ công nghệ số cộng đồng các ấp túc trực hỗ trợ người dân cài đặt, kiểm tra và gửi yêu cầu tích hợp thẻ BHYT, tài khoản an sinh xã hội lên ứng dụng định danh điện tử VNeID (mức độ 2).

Việc kết hợp "2 trong 1" này không chỉ giúp người dân nhận lại khoản tiền hoàn chi trả kịp thời, mà còn từng bước tiếp cận việc nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản, không dùng tiền mặt trong tương lai.

Tổ công nghệ số cộng đồng các ấp hỗ trợ người dân cài đặt tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, tài khoản an sinh xã hội lên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Châu Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Long Bình, cho biết, Đảng bộ và chính quyền xã nhận thức sâu sắc việc Long Bình được công nhận xã ATK vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm của địa phương trong việc chăm lo đời sống Nhân dân vùng căn cứ cách mạng.

Việc hoàn trả tiền BHYT cho người dân không chỉ đảm bảo quyền lợi chính đáng theo quy định, giúp người dân giảm bớt chi phí sinh hoạt và an tâm khám, chữa bệnh với mức hưởng cao nhất, mà còn thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

"Kết thúc đợt 1 tổ chức thành công, xã tiếp tục chờ khi có danh sách phê duyệt hoàn tiền do Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Phú Đông cung cấp. Khi đó, xã sẽ phối hợp với Bưu điện Gò Công Tây sắp xếp lịch tiếp tục chi trả tại các ấp cho người dân. Chúng tôi mong rằng, sự quan tâm kịp thời này sẽ giúp người dân thêm vững tin, đồng lòng cùng chính quyền giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương”- đồng chí Châu Anh Vũ cho biết thêm.

Sự chủ động, tận tụy của chính quyền địa phương không chỉ giúp chính sách ưu đãi vùng ATK sớm đến với từng hộ gia đình, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, mang lại niềm tin và sự phấn khởi trọn vẹn cho Nhân dân vùng căn cứ cách mạng.