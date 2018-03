Long An: Buôn lậu thuốc lá vẫn diễn biến phức tạp

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, mặc dù các lực lượng chức năng và địa phương trên địa bàn tăng cường kiểm soát, bắt giữ buôn lậu nhưng hoạt động buôn lậu, đặc biệt là buôn lậu thuốc lá tại một số nơi ở Long An vẫn diễn biến phức tạp.

Thuốc lá lậu bị lực lượng Biên phòng Long An bắt giữ đầu tháng 2/2018.

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, thời gian qua, các địa phương và lực lượng chức năng của tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn, mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, các địa bàn điểm nóng về buôn lậu thuốc lá. Trong đó lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn thuốc lá điếu nhập lậu tại khu vực biên giới. Lực lượng Công an kiểm tra bắt giữ, xử lí các đối tượng, các đường dây, vận chuyển giao nhận, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu từ biên giới vào nội địa. Lực lượng quản lí thị trường chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh thuốc lá điếu trong thị trường nội địa.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, từ cuối năm 2016 đến nay Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá. Trong đó, chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an hai huyện Đức Hòa, Đức Huệ thành lập 8 tổ chống buôn lậu trên địa bàn hai huyện này. Các tổ chống buôn lậu hoạt động 24/24 đã bắt giữ, triệt phá nhiều tụ điểm giao nhận, tập kết thuốc lá ngoại trên tuyến biên giới và trong thị trường nội địa. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn lập danh sách giám sát quản lí 59 đối tượng đầu nậu, giao đoàn thể địa phương quản lí giám sát 440 đối tượng tham gia vận chuyển thuê, cảnh giới. Kết quả đã tuyên truyền, vận động, cảm hóa được 16/59 đối tượng đầu nậu tạm ngưng hoạt động, 2 đối tượng từ bỏ buôn lậu. Các đoàn thể địa phương đã vận động, cảm hóa được 233/440 đối tượng không tham gia, tiếp tay, vận chuyển thuê cho các đối tượng buôn lậu. Các đối tượng còn lại đang được lực lượng công an và các đoàn thể địa phương tiêp tục giám sát, vận động.

Nhìn chung hoạt động buôn lậu thuốc lá qua biên giới của tỉnh từ năm 2017 đến nay được kiểm soát và giảm mạnh (giảm từ 40-50% so với năm 2016). Các lực lượng chức năng đã bắt giữ, triệt phá nhiều tụ điểm giao nhận, tập kết thuốc lá ngoại số lượng lớn, xử lí hành chính nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu trong thị trường nội địa. Các đường dây, tụ điểm đầu nậu, vận chuyển thuê được lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền địa phương lập danh sách và các biện pháp quản lí chặt chẽ.

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Trần Văn Cần, tình hình buôn lậu được kiểm soát, kiềm chế nhưng trong từng thời điểm, từng địa bàn vẫn diễn ra phức tạp gây bức xúc trong dư luận. Nguyên nhân là do chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số sở, ngành, địa phương vẫn chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, tính tuân thủ chế độ thông tin báo cáo chưa nghiêm. Một số cán bộ công chức còn có biểu hiện thiếu trách nhiệm, thậm chí “ bảo kê” cho các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền vận động và công tác đấu tranh xử lí chưa đồng bộ. Ngoài ra, hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều bất cập, chồng chéo, chưa rõ ràng chưa thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp trong thời gian qua đặc biệt là thời điểm cuối năm 2017.

Theo thống kê của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, trong dịp cao điểm tết Nguyên đán vừa qua do nhu cầu thị trường tăng nên hoạt động buôn lậu diễn ra rất phức tạp. Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 150 đến 250 thùng thuốc lá nhập lậu qua các tuyến biên giới của tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu tại tuyến biên giới Đức Huệ và thị xã Kiến Tường. Từ sau Tết đến nay, hoạt động buôn lậu thuốc lá qua các tuyến biên giới giảm nhiều chỉ còn diễn ra nhỏ lẻ, trung bình ngày có khoảng từ 60-80 thùng thuốc lá nhập lậu qua biên giới.

Tuy hoạt động buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh Long An thời gian gần đây không còn công khai, rầm rộ như trước, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, các số liệu mà cơ quan chức năng tỉnh Long An thống kê được chỉ là phần nổi của tảng băng chìm vì trên thực tế tình hình buôn lậu thuốc lá vẫn diễn ra khá phổ biến với thủ đoạn ngày càng tinh vi để đối phó với lực lượng kiểm tra. Ngoài phương tiện vận chuyển chủ yếu là ô tô, các đối tượng buôn lậu còn dùng xe tay ga, thiết kế lại bình xăng để cất giấu từ 400-600 bao thuốc lá để vận chuyển. Trong quá trình vận chuyển đều có bố trí canh đường. Để tránh bị kiểm tra, các đối tượng không tập trung đi thành từng nhóm đông người mà đi lẻ từ 1 đến 2 xe, vận chuyển đường dài từ cửa khẩu Tho Mo – Mỹ Quý Tây về Củ Chi, TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu tiêu thụ...

Ngoài các đối tượng vận chuyển chuyên nghiệp, các đối tượng buộn lậu thuốc lá còn móc nối với xe từ các tỉnh lân cận chở khách về cửa khẩu Mỹ Quý Tây đánh bạc để vận chuyển thuốc. Mỗi ngày có hàng trăm xe ô tô qua lại biên giới Đức Huệ chở khách sang Campuchia đánh bạc tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về vận chuyển thuốc lá lậu.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, trong năm 2017, các lực lượng chức năng của tỉnh Long An đã bắt giữ trên 2,6 triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu, tăng trên 100.000 gói so với cùng kì năm 2016. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, trong 2 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện 471.003 bao thuốc lá ngoại nhập lậu qua các tuyến biên giới của tỉnh. Trong đó, riêng trong tháng 2 các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện và bắt giữ 236.137 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Nguyễn Huế