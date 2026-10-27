London biến tuyến phố mua sắm nổi tiếng bậc nhất thành phố đi bộ

Đoạn đường được áp dụng quy định mới kéo dài từ phố Orchard đến phố Great Portland. Các phương tiện bị cấm lưu thông trên tuyến này sẽ được điều hướng sang những tuyến đường lân cận.

Theo Euronews, đây là bước đầu tiên trong kế hoạch nâng cấp phố Oxford, với các hạng mục dự kiến gồm trồng thêm cây xanh, lắp đặt ghế ngồi và xây dựng hai quảng trường công cộng mới.

Phố Oxford hiện đón khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày, với dòng người mua sắm tấp nập tại các cửa hàng như Selfridges, Zara và John Lewis. Chính quyền thành phố kỳ vọng việc dành không gian cho người đi bộ sẽ giúp tuyến phố lấy lại vị thế trong nhóm những điểm mua sắm hàng đầu thế giới, sánh với Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ), đại lộ Champs-Élysées ở Paris (Pháp) và phố La Rambla ở Barcelona (Tây Ban Nha).

Thị trưởng London Sadiq Khan gọi đây là dấu mốc quan trọng đối với thành phố và phố Oxford, đồng thời cho rằng tuyến phố đang bước vào một kỷ nguyên mới.

Thảm được trải giữa phố Oxford Street, London, Anh, ngày 26/10/2026, trong quá trình triển khai kế hoạch dành không gian tuyến phố mua sắm nổi tiếng này cho người đi bộ trước mùa Giáng sinh. (Nguồn: Getty Images)

Ý tưởng dành phố Oxford cho người đi bộ đã được giới chức địa phương thảo luận từ hơn 10 năm trước. Tuy nhiên, kế hoạch chỉ thực sự được thúc đẩy trong hai năm gần đây, sau khi văn phòng thị trưởng thành lập Tập đoàn Phát triển Oxford Street nhằm điều phối dự án.

Đề xuất từng vấp phải sự phản đối của một bộ phận cư dân địa phương do lo ngại việc chuyển hướng phương tiện sẽ khiến các tuyến đường trong khu dân cư lân cận ùn tắc hơn. Dù vậy, kết quả tham vấn cộng đồng cho thấy việc loại bỏ phương tiện giao thông có thể thu hút thêm cửa hàng và du khách, đưa phố Oxford trở thành một điểm đến mang tính biểu tượng.

Tuyến phố cũng được hưởng lợi từ tuyến đường sắt Elizabeth Line mới, chạy qua trung tâm London với một nhà ga nằm ngay trên phố Oxford.

Theo ông Khan, các hạng mục cải tạo tiếp theo dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2027. Chính quyền thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án dựa trên ý kiến đóng góp của người dân và khách tham quan. Thị trưởng London bày tỏ mong muốn du khách đến đây mua sắm và tận hưởng không khí lễ hội trước thềm Giáng sinh.

Ánh đèn Giáng sinh thắp sáng phố mua sắm Oxford Street ở trung tâm London, Anh, thu hút người dân và du khách đến tham quan, mua sắm trong mùa lễ hội cuối năm. (Nguồn: Getty Images)

Chủ đề đèn Giáng sinh năm nay gắn với Harry Potter, nhân dịp khai trương cửa hàng Harry Potter chính thức lớn nhất tại Anh và sự ra mắt của loạt phim mới gây tranh luận do HBO sản xuất.

Trong những năm trước, phố Oxford từng được trang hoàng bằng 5.000 ngôi sao phát sáng, sử dụng khoảng 300.000 bóng đèn LED, tạo nên khung cảnh lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách.

(theo Euronews)