Lớn lên từ những trải nghiệm tuổi thơ

Dương Minh Song (giữa) cùng các bạn đọc sách tại phòng ở.

Chị Hà Thị Lan Huệ ở tổ 18, phường Bắc Kạn, đưa con đến tổng duyệt chương trình văn nghệ của phường. Con chị mới 5 tuổi và đây là lần đầu tiên em tham gia một chương trình lớn cùng nhiều bạn nhỏ khác.

Trong lúc chờ đến lượt, cô bé vừa chỉnh lại trang phục, vừa nhìn lên sân khấu, thi thoảng lại quay sang tìm mẹ. Với một em bé ở tuổi mẫu giáo, việc đứng trước đông người, nhớ động tác và phối hợp cùng các bạn đã là một trải nghiệm mới.

Chăm chú theo dõi từng nhịp múa của con, chị Huệ chia sẻ: Cháu rất hào hứng, về nhà kể chuyện được đi tập văn nghệ và được biểu diễn. Tôi mong có nhiều dịp để con được trải nghiệm, tham gia cùng các bạn.

Những trải nghiệm đầu tiên ấy có thể bắt đầu rất đơn giản, từ một bài hát, điệu múa, trò chơi tập thể đến một buổi biểu diễn trước đông người. Qua đó, trẻ làm quen với việc chờ đến lượt, nghe hướng dẫn, phối hợp cùng bạn và mạnh dạn thể hiện bản thân.

Khi lớn hơn, các hoạt động cũng thay đổi theo sở thích và khả năng của mỗi em. Em Hoàng Thảo Nhi, học sinh lớp 7A4, Trường TH và THCS Bắc Kạn, đã tham gia văn nghệ từ khi còn học mẫu giáo. Nhi yêu thích những buổi tập vì có cơ hội tìm hiểu thêm các nét văn hóa, được vận động và gặp gỡ bạn bè.

Lên bậc THCS, việc học nhiều hơn, Nhi bắt đầu phải tự cân đối thời gian giữa học tập và sở thích. Với em, tham gia văn nghệ không đồng nghĩa với dành ít thời gian cho việc học, mà là biết sắp xếp để hai hoạt động phù hợp với lịch sinh hoạt.

Thiếu nhi phường Bắc Kạn tham gia hoạt động văn nghệ sau giờ học.

Từ một em bé 5 tuổi còn bỡ ngỡ trước sân khấu đến một học sinh lớp 7 đã biết tự sắp xếp thời gian, những hoạt động tưởng như chỉ để vui chơi đang giúp trẻ từng bước hình thành kỹ năng phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển.

Ở Trường PTDT Nội trú Ngân Sơn, những trải nghiệm ấy được tạo ra trong một không gian khác. Sau giờ học, học sinh có thời gian đọc sách, chơi thể thao, tham gia văn nghệ, sinh hoạt lớp và cùng nhau thực hiện những công việc chung.

Dương Minh Song, học sinh lớp 9A, là người Mông, ở thôn Thị Xuân, xã Hiệp Lực. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhưng Song nhiều năm đạt học sinh giỏi. Ngoài việc học, em thích đọc sách, tham gia hoạt động của lớp và trường.

Điều Minh Song đang hướng tới là kỳ thi cuối cấp và ước mơ trở thành cô giáo. “Khung cảnh nơi con sống rất đẹp và có nhiều trẻ nhỏ vùng cao. Con có ước mơ trở thành cô giáo. Thời gian tới con sẽ cố gắng học” - Song chia sẻ.

Ở lứa tuổi nhỏ, trẻ cần những khoảng thời gian được vui chơi và thử sức. Khi lớn hơn, những hoạt động ấy giúp các em biết phối hợp với bạn bè, tự tin trước tập thể, sắp xếp thời gian và nhận ra điều mình yêu thích.

Không phải em nào cũng có năng khiếu nổi bật, cũng không phải hoạt động nào cũng tạo ra thành tích. Mỗi lần tham gia là thêm một lần các em được trải nghiệm và học thêm một điều mới.

Tại trường học, khu dân cư và những sân chơi dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, việc tạo điều kiện để trẻ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi đang góp phần làm phong phú đời sống học đường.

Mỗi trải nghiệm nhỏ góp thêm vào tuổi thơ một điều mới, giúp các em lớn lên tự tin hơn, biết hòa nhập và có thêm cơ hội nhận ra những điều mình muốn thử sức.