Lợn hơi 'rớt' giá, người chăn nuôi đối mặt với thua lỗ

Cách đây khoảng 1 tuần, Hợp tác xã Thắng Lợi (xã Tiên Điền) vừa xuất bán hơn 60 con lợn thịt với giá 43.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp, chưa đủ bù đắp chi phí sản xuất, khiến hoạt động chăn nuôi của hợp tác xã gặp nhiều khó khăn.

Hợp tác xã Thắng Lợi vừa xuất bán hơn 60 con lợn thịt với giá 43.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Giám đốc HTX Thắng Lợi cho biết: “HTX đang duy trì tổng đàn khoảng 1.000 con, gồm lợn nái, lợn con và lợn thịt thương phẩm. Trong khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, giá lợn hơi lại xuống thấp, khiến HTX phải bù lỗ để duy trì sản xuất. Với mức chi phí đầu vào hiện nay, giá lợn hơi phải đạt khoảng 53.000 – 55.000 đồng/kg thì HTX mới có thể hòa vốn. Dù giá bán giảm nhưng chúng tôi vẫn phải nỗ lực để duy trì đầy đủ các biện pháp phòng dịch, bảo đảm an toàn cho đàn lợn. Khoảng 10 ngày tới, hợp tác xã tiếp tục xuất bán một lứa nữa, chúng tôi hy vọng giá sẽ nhích lên để giảm bớt khó khăn”.

Không chỉ các HTX, trang trại quy mô vừa, những doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng đang chịu sức ép từ đợt giảm giá kéo dài. Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh hiện có 3 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gồm Công ty CP Chăn nuôi Mitraco, Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh và Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc. Tổng quy mô đàn lợn nái của Tổng Công ty đạt khoảng 6.500 con, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 150.000 con lợn giống và lợn thương phẩm.

Giá lợn hơi giảm mạnh trong tháng 10 và hiện ở mức 44 - 46.000 đồng/kg.

Từ cuối tháng 9/2026 đến nay, giá lợn hơi liên tục duy trì ở mức thấp, hiện chỉ còn khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg. Với mức giá này, đơn vị đang lỗ khoảng 15.000 đồng/kg. Với sản lượng xuất bán lớn, doanh nghiệp vẫn phải duy trì hoạt động chuồng trại, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Mitraco cho biết: “Doanh nghiệp đang tập trung bảo vệ an toàn đàn lợn nái, tăng cường các biện pháp an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh; đồng thời rà soát quy trình kỹ thuật, nâng cao năng suất, giảm giá thành sản xuất. Kế hoạch tiêu thụ cũng được tính toán phù hợp về trọng lượng và thời điểm xuất bán. Qua đó, doanh nghiệp hướng tới ổn định hoạt động sản xuất, bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường, nhất là dịp cuối năm và Tết sắp tới, đồng thời duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động”.

Giá lợn giảm trong khi giá thức ăn chăn nuôi kèm chi phí phòng dịch tăng khiến người chăn nuôi thêm khó khăn.

Giá lợn hơi xuống thấp cũng khiến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thận trọng hơn với kế hoạch tái đàn. Với quy mô sản xuất hạn chế, nguồn vốn không lớn, mỗi đợt giảm giá kéo dài đều tác động trực tiếp đến thu nhập và khả năng duy trì chăn nuôi của các gia đình.

Chị Dương Thị Thu (xã Trường Lưu) hiện nuôi 13 con lợn thịt, dự kiến khoảng 1,5 tháng nữa sẽ xuất bán. Chị Thu chia sẻ: “Nhờ chủ động được nguồn con giống, gia đình phần nào giảm bớt chi phí đầu vào. Còn nếu phải mua con giống từ bên ngoài thì với giá lợn hơi hiện nay, gia đình chắc chắn sẽ thua lỗ. Tôi đang cố gắng chăm sóc đàn lợn để đạt trọng lượng xuất bán tốt nhất, nhưng nếu giá tiếp tục duy trì ở mức thấp thì phải tính toán lại, chưa biết có nên nuôi lứa tiếp theo hay không”.

Giá lợn hơi giảm khiến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dè dặt, tính toán kỹ lưỡng trước khi tái đàn.

Theo phản ánh của các cơ sở chăn nuôi, giá lợn hơi trên cả nước bắt đầu xu hướng giảm từ giữa năm 2026, nhưng mức giảm mạnh nhất là vào tháng 10. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, giá lợn hơi phổ biến ở mức 70.000 – 78.000 đồng/kg; đến tháng 6 – 7 giảm còn 60.000 – 65.000 đồng/kg và tiếp tục xuống mức 54.000 – 60.000 đồng/kg trong tháng 8 – 9. Bước sang tháng 10, giá lợn hơi giảm mạnh, chỉ còn 43.000 - 47.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm tại một số địa bàn xuống mức 42.000 - 43.000 đồng/kg.

Nguyên nhân chủ yếu là do lượng lợn tái đàn từ đầu năm lần lượt đến kỳ xuất chuồng trong quý III và quý IV, khiến nguồn cung tăng nhanh trong khi nhu cầu tiêu dùng không tăng tương ứng. Bên cạnh đó, lượng thịt lợn nhập khẩu gia tăng với giá bình quân thấp, tạo thêm sức ép cạnh tranh trên thị trường, nhất là tại các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng và cơ sở chế biến. Ngoài ra, việc cơ quan chức năng gần đây phát hiện một số trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, tác động đến sức mua trên thị trường.

Người chăn nuôi cần chú trọng thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh, tránh nguy cơ thiệt hại “kép”.

Trước diễn biến này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo các trang trại, hộ chăn nuôi thường xuyên theo dõi thị trường, cân đối quy mô đàn và xây dựng kế hoạch tái đàn phù hợp, tránh giảm đàn ồ ạt dẫn đến thiếu hụt nguồn cung khi thị trường phục hồi. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở chủ động nguồn con giống thông qua phát triển đàn lợn nái, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương để giảm chi phí đầu vào. Trong bối cảnh giá bán xuống thấp, người chăn nuôi càng cần chú trọng thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, chủ động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, bệnh tai xanh và các dịch bệnh nguy hiểm khác, tránh nguy cơ thiệt hại “kép”.

Về lâu dài, các cơ sở chăn nuôi cần tiếp tục định hướng phát triển theo hướng tập trung, an toàn sinh học, gắn với liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích các cơ sở chủ động nguồn con giống, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý và giảm chi phí sản xuất, phát triển chăn nuôi bền vững.