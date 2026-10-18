Lollapalooza tiết lộ từng mời KATSEYE với mức giá thấp

Theo POPLine ngày 16/10, Marcelo Beraldo, giám đốc kiêm người phụ trách Lollapalooza Brazil, tiết lộ ban tổ chức đã mời KATSEYE biểu diễn với mức thù lao tương đối thấp, bởi thời điểm đàm phán, nhóm nhạc nữ chưa đạt được độ nhận diện như hiện tại. Thành công sau đó của sáu thành viên khiến quyết định này trở thành một canh bạc mang lại lợi thế đáng kể cho lễ hội.

"Chúng tôi đã hoàn tất thỏa thuận khi các tập của chương trình truyền hình thực tế, cũng là phim tài liệu về nhóm, thậm chí còn chưa được phát hành chính thức trên các nền tảng trực tuyến. Chúng tôi đã rất may mắn, thực sự rất may mắn, trong trường hợp của KATSEYE, vì đã mua được với giá thấp một sản phẩm mà sau này lại trở nên vô cùng thành công", Marcelo Beraldo chia sẻ với POPLine.

Câu chuyện cho thấy cách các lễ hội âm nhạc quốc tế tìm kiếm những nghệ sĩ tiềm năng từ trước khi họ trở thành hiện tượng. Thay vì chỉ lựa chọn những cái tên đã có sức hút lớn trên thị trường, ban tổ chức Lollapalooza đặt niềm tin vào KATSEYE khi nhóm vẫn đang trong giai đoạn xây dựng tên tuổi.

KATSEYE ra mắt đĩa đơn đầu tay Debut vào tháng 6/2024. Nhóm được hình thành thông qua chương trình tuyển chọn thành viên do HYBE và Geffen Records phối hợp thực hiện, với mô hình kết hợp quy trình đào tạo thần tượng Hàn Quốc và định hướng phát triển trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Tuy nhiên, phải đến năm 2025, KATSEYE mới thực sự tạo được bước tiến đáng chú ý nhờ những ca khúc như Gnarly và Gabriela. Sự phát triển của nhóm giúp sáu thành viên gia tăng mức độ nhận diện, đồng thời đưa cái tên KATSEYE đến gần hơn với công chúng yêu nhạc pop.

Khi biểu diễn tại Lollapalooza Brazil, nhóm đã có hai EP là SIS (Soft Is Strong), phát hành năm 2024, và Beautiful Chaos, ra mắt năm 2025. Dù chưa đạt đến mức độ nổi tiếng như hiện nay vào thời điểm thỏa thuận được ký kết, KATSEYE vẫn là lựa chọn đáng chú ý nhờ định hướng âm nhạc và sự hậu thuẫn từ hai công ty đứng sau dự án.

Việc mời nhóm biểu diễn vì thế không đơn thuần là quyết định lựa chọn một nghệ sĩ mới. Đây còn là khoản đầu tư vào tiềm năng phát triển của một dự án âm nhạc được xây dựng với tham vọng tiếp cận khán giả toàn cầu.

Tất nhiên, thành công của KATSEYE không thể được xem là kết quả chỉ đến từ một quyết định của ban tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, trường hợp này cho thấy lợi thế của việc nhận diện nghệ sĩ từ sớm: khi tên tuổi còn đang phát triển, chi phí mời biểu diễn có thể thấp hơn đáng kể so với giai đoạn nghệ sĩ đã tạo được sức hút rộng rãi.

Kinh nghiệm với KATSEYE cũng ảnh hưởng đến cách Lollapalooza Brazil tìm kiếm những gương mặt mới cho các mùa tiếp theo. Theo Marcelo Beraldo, ban tổ chức đã chú ý hơn đến những dấu hiệu cho thấy một nghệ sĩ có khả năng phát triển mạnh trong tương lai.

Một trong những lựa chọn được nhắc đến là Adéla, nữ ca sĩ từng tham gia chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn thành viên cho dự án KATSEYE nhưng không trở thành thành viên chính thức của nhóm. Cô được mời biểu diễn tại kỳ Lollapalooza tiếp theo, trong bối cảnh bắt đầu thu hút sự chú ý với các sản phẩm như Ain't In LA và Nicole Kidman.

"Chúng tôi đã nâng cao khả năng nhận diện các mô hình tăng trưởng và những dấu hiệu cho thấy điều gì đó thú vị đang xảy ra hoặc sẽ xảy ra với một nghệ sĩ cụ thể. Với Adéla, mọi việc dễ dàng hơn một chút vì chúng tôi đã trải qua kinh nghiệm KATSEYE trước đó", Marcelo Beraldo cho biết.

Theo vị giám đốc, khi Adéla bắt đầu nổi lên, ban tổ chức nhận thấy nữ ca sĩ có những yếu tố để phát triển theo hướng tương tự KATSEYE. Dù vậy, ông cũng thừa nhận Lollapalooza không có được lợi thế về chi phí như lần ký hợp đồng với nhóm nhạc nữ sáu thành viên trước đó.

Điều này cho thấy kinh nghiệm từ một thương vụ thành công có thể trở thành cơ sở để ban tổ chức đánh giá những nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, khả năng nhận diện xu hướng không đồng nghĩa với việc mọi lựa chọn đều chắc chắn đạt được kết quả tương tự. Sức hút của nghệ sĩ còn phụ thuộc vào âm nhạc, chiến lược phát triển, khả năng kết nối với khán giả và nhiều yếu tố khác của thị trường.

Trong bối cảnh thị trường nhạc pop quốc tế liên tục xuất hiện những gương mặt mới, việc xây dựng danh sách nghệ sĩ biểu diễn là một bài toán đòi hỏi tầm nhìn dài hạn. Những cái tên đã nổi tiếng có thể giúp lễ hội thu hút sự quan tâm ngay lập tức, nhưng cũng thường đi kèm chi phí đặt lịch cao hơn. Ngược lại, nghệ sĩ đang trên đà phát triển có thể mang đến cơ hội tạo bất ngờ nếu nhanh chóng đạt được thành công.

Trường hợp KATSEYE là ví dụ cho thấy sự kết hợp giữa khả năng đánh giá tiềm năng và thời điểm đàm phán có thể đem lại lợi thế cho ban tổ chức. Lollapalooza Brazil không chỉ có cơ hội giới thiệu nhóm đến khán giả tại quốc gia Nam Mỹ này, mà còn sở hữu một câu chuyện đáng chú ý về việc lựa chọn nghệ sĩ trước khi tên tuổi của họ bùng nổ.

Theo thông tin được công bố, kỳ Lollapalooza Brazil tiếp theo dự kiến diễn ra trong ba ngày 19, 20 và 21/3/2027 tại trường đua Interlagos, thành phố São Paulo. Việc Adéla được mời biểu diễn cũng cho thấy ban tổ chức tiếp tục quan tâm đến những nghệ sĩ mới, thay vì chỉ tập trung vào các tên tuổi đã có chỗ đứng.

Từ KATSEYE đến Adéla, chiến lược của Lollapalooza Brazil phản ánh nỗ lực tìm kiếm những gương mặt có khả năng tạo nên sức hút trong tương lai. Với một lễ hội âm nhạc, đôi khi giá trị của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở mức độ nổi tiếng tại thời điểm ký hợp đồng, mà còn ở khả năng phát triển mà ban tổ chức nhìn thấy trước công chúng.