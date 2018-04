Loic Desriac bảo vệ thành công áo vàng

Cuộc đua tranh danh hiệu áo vàng, áo xanh lẫn đồng đội diễn ra đầy hấp dẫn trong suốt gần 145 km lộ trình chặng đua thứ 3 từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Đường đua từ Lạng Sơn về Hà Nội khá đẹp với nhiều đoạn đổ dốc giúp các tay đua đẩy tốc độ lên rất cao. Quang cảnh hai bên đường đua với những dãy núi nhấp nhô hùng vĩ, những cánh đồng lúa bát ngát thơ mộng cũng thu hút đoàn đua vốn đa phần đến từ miền Nam.

Sau khi xuất phát hơn 40 km, một nhóm các tay đua trẻ gồm Quàng Văn Cường (đội Gạo Hạt ngọc trời An Giang), Trần Thanh Điền (Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM), Trần Nguyễn Duy Nhân, Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7), Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp), Phan Tuấn Vũ (Bike Life Đồng Nai) đã bứt tốc độ vượt lên dẫn đầu đoàn đua.

Cựu tuyển thủ Lê Văn Duẩn mừng chiến thắng đánh bại Nguyễn Thành Tâm (trái) và Lê Nguyệt Minh (phải). (ảnh plo.vn)

Cách đích 10 km, nhóm 6 tay đua này vẫn tạo khoảng cách hơn 1 phút 30 giây so với tốp đông có áo vàng Desriac Loic (Bike Life Đồng Nai), áo xanh Nguyễn Thành Tâm (Hạt Ngọc Trời An Giang) ở phía sau. Nếu về đích thành công, áo vàng nhiều khả năng về tay Quàng Văn Cường khi anh có khoảng cách 2 giây so với đối thủ cạnh tranh cùng nhóm là Trần Thanh Điền. Với 2 VĐV trong tốp này, Quân khu 7 cũng đứng trước cơ hội đánh chiếm ngôi nhất đồng đội. Không những thế tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân của đội đua này với nước rút tốt nhất trong nhóm, dự báo sẽ vươn lên chiếm danh hiệu áo xanh.

Khi mọi người nghĩ đến một cuộc đánh chiếm ngoạn mục ngay ở chặng đua thứ 3 thì tốp đông phía sau đã “mở máy” mạnh mẽ ở những km cuối, bắt kịp tốp đầu trước khi cả đoàn đông lao về đích. Khi đó cuộc chơi nhường lại cho những ông vua nước rút Nguyễn Thành Tâm, Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh.

Dưới sự hỗ trợ đắc lực của các đồng đội, Lê Văn Duẩn người được mệnh danh là "vua nước rút" một thời đã tung nước rút dũng mãnh để vượt qua áo xanh Nguyễn Thành Tâm trong tích tắc. Lê Văn Duẩn về nhất chặng với thành tích 3h16’47”, tốc độ trung bình 44,211 km/h. Đây là thông số chuyên môn rất ấn tượng ở một chặng đua đường trường. Trong khi đó, em trai của Lê Văn Duẩn là tay đua Lê Nguyệt Minh về thứ 3 chặng này, ngay sau Nguyễn Thành Tâm.

Về hạng 13 cùng tốp đầu, Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) bảo vệ thành công áo vàng sau 3 chặng. Ngôi nhất đồng đội vẫn thuộc về Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM. Ở danh hiệu áo xanh đổi chủ khi Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM) qua mặt Nguyễn Thành Tâm với khoảng cách đúng 1 điểm và vươn lên giữ áo xanh.

Quốc Đại

(tổng hợp)