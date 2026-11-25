A Lệnh ngồi phịch xuống phản, đập tay bồm bộp:

- A Sính ơi, nguy to rồi! Cái bản mình sắp mất gốc rồi! Mai tao phải gọi mấy thanh niên trong bản ra “cấm cửa” xe, máy của dự án mở đường liên xã chạy qua bản mình!

Trưởng bản A Sính ngước mắt lên, điềm tĩnh hỏi sự tình:

- Mới sáng ra, làm gì mà om sòm thế?

Minh họa: PHÙNG MINH

A Lệnh chìa điện thoại ra sát mặt Trưởng bản A Sính:

- Đây! Bọn trên mạng bảo rằng Đảng với Nhà nước chú trọng đầu tư làm đường to, đưa điện tới từng bản làng vùng cao, xây trường, trạm y tế, dựng điểm tái định cư tập trung là để “đồng hóa” đồng bào ta. Chúng còn bảo việc dạy chữ phổ thông, chuyển đổi số, đưa khách du lịch lên sẽ phá nát phong tục, xóa sạch văn hóa của tổ tiên mình. Chúng khuyên mình phải “bế quan tỏa cảng”!

Nheo đôi mắt hướng về phía A Lệnh, Trưởng bản A Sính lên giọng:

- Cái đầu mày to bằng quả bưởi mà nghĩ ngắn vậy à? Mày nhớ lại xem, gần chục năm trước, cái bản này đường đất lầy lội, mùa mưa là bùn ngập đến bắp chân. Giờ thì đường nhựa, đường bê tông chạy đến từng cổng nhà. Đứa con gái lớn của mày dính sốt rét, tình trạng nguy kịch, còn mời thầy mo cúng “con ma rừng”. Có khỏi không? Không! Cuối cùng phải đưa lên trạm xá; nhờ bộ đội, bác sĩ của Đảng thì mới cứu được nó. Bây giờ Nhà nước cho tiền đổ bê tông, “cõng điện lên non” nữa. Thế mà mày nghi ngờ à?

A Lệnh ấp úng, gãi đầu:

- Nhưng... nhưng chúng biện minh rằng cứ làm như vậy thì con cháu mình quên hết múa khèn, quên hết dệt thổ cẩm... Thế thì bản sắc bay đi hết...

Trưởng bản A Sính bật cười lớn:

- Mày nghĩ xem nhé! Mấy đứa con mày sắp được học trong trường phổ thông nội trú liên cấp khang trang rồi. Cuối tuần nào chúng cũng đến nhà văn hóa học dệt vải, múa khèn. Rồi du khách nườm nượp lên tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa của đồng bào ta, giúp tạo nhiều việc làm cho bà con dân bản. Cán bộ hướng dẫn giới thiệu, bán hàng trên mạng, nhiều người mua đồ thổ cẩm của vợ mày thì cái bụng nhà mày mới no, mày mới có tiền mua chính cái điện thoại đang cầm trên tay kia kìa!

Giọng của Trưởng bản A Sính đanh lại:

- Cái bọn trên mạng ấy, chúng thâm độc lắm. Chúng rêu rao là “bảo vệ văn hóa bản địa”, nhưng thực chất chỉ muốn đồng bào mình mãi tối tăm, mù chữ, chạy ăn từng bữa. Đói kém thì mới dễ bị xúi giục, không biết chữ thì mới dễ bị chúng lừa gạt. Giờ mình có đường to, điện sáng, có internet và các ứng dụng thông minh để liên lạc, gửi và nhận thủ tục hành chính thuận lợi. Rồi mình còn lấy bản sắc văn hóa làm du lịch cho ấm cái thân, trường học vẫn dạy con cháu mình về bản sắc dân tộc. Thế sao gọi là mất gốc được?

A Lệnh nhìn lại màn hình điện thoại, thấy dưới mấy bài đăng là hàng loạt bình luận xúi giục chia rẽ dân tộc, tự dưng sởn gai ốc.

- Cái lý của A Sính sáng rõ quá! Suýt nữa thì thằng A Lệnh này làm chuyện hồ đồ rồi.