Lương Thế Thành là một trong những nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật ổn định, nam diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã Thúy Diễm.

Mới đây, Lương Thế Thành thu hút sự chú ý khi gửi lời xin lỗi khán giả vì không thể tham gia cine tour của bộ phim Trại Giam Hạnh Phúc. Lý do được nam diễn viên đưa ra khiến nhiều người thích thú, bởi anh đang bận thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt tại nhà là chăm sóc thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình.

Lương Thế Thành xin lỗi khán giả vì vắng mặt trong buổi cine tour Trại Giam Hạnh Phúc trong hôm nay.

Cụ thể, Lương Thế Thành chia sẻ: "Xin lỗi khán giả của Trại Giam Hạnh Phúc hôm nay e xin off đi cinetour 1 bữa vì phải ở nhà giữ cục vàng nặng 4kg5 này, ẻm không cho em đi, bắt em ở nhà nhìn ẻm ngủ vậy mới chịu".

Chia sẻ của nam diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh một ông bố sẵn sàng tạm gác công việc để chăm sóc con nhỏ. Bên cạnh những lời chúc bộ phim đạt thành tích tốt, khán giả cũng gửi lời chúc mừng gia đình Lương Thế Thành và Thúy Diễm khi đón thêm thành viên mới.

Nam diễn viên phụ vợ chăm con nhỏ.

Lương Thế Thành là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình lẫn điện ảnh qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm cùng khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ nghiêm túc với nghề và duy trì sức hút riêng trong lòng công chúng.

Năm 2016, Lương Thế Thành kết hôn với diễn viên Thúy Diễm. Cặp đôi được xem là một trong những gia đình nghệ sĩ có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Sau nhiều năm chung sống, cả hai vẫn thường xuyên thể hiện sự quan tâm, đồng hành và dành cho nhau những lời yêu thương.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành đón con trai đầu lòng vào năm 2018. Cậu bé thường xuất hiện trong những hình ảnh gia đình được hai diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được sự yêu mến của khán giả.

Đến nay, tổ ấm của cặp đôi tiếp tục đón thêm thành viên nhí. Sự xuất hiện của em bé khiến niềm vui gia đình được nhân lên, đồng thời mang đến cho Lương Thế Thành và Thúy Diễm thêm nhiều trải nghiệm trong hành trình làm cha mẹ.

Ở thời điểm sự nghiệp vẫn duy trì ổn định, Lương Thế Thành cho thấy anh không chỉ là một diễn viên được khán giả yêu mến mà còn là người chồng, người cha hết lòng vì gia đình. Lời xin lỗi vì vắng mặt tại cine tour lần này cũng phần nào phản ánh cuộc sống hiện tại của nam diễn viên là bận rộn với công việc nhưng luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho những người thân yêu.