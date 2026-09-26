Lời xin lỗi của Lee Hyori sau 9 năm

Lee Hyori là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, được khán giả yêu mến bởi cá tính thẳng thắn và hình ảnh tự nhiên, phóng khoáng. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, cô còn thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình và để lại dấu ấn nhờ cách trò chuyện duyên dáng, không ngại bày tỏ quan điểm cá nhân.

Mới đây, Lee Hyori bất ngờ nhắc lại một câu chuyện xảy ra cách đây nhiều năm và gửi lời xin lỗi đến tiền bối Lee Kyung Kyu. Cụ thể, trong một chương trình, Lee Hyori chủ động đề cập đến chuyện cô từng ngắt lời Lee Kyung Kyuvào năm 2017.

Lee Hyori gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp sau 9 năm.

Lee Hyori cho biết vào thời điểm đó, cô từng có khoảng thời gian muốn thể hiện bản thân là người thông minh, thường xuyên đưa ra những lời nói hay hoặc các câu được xem là "danh ngôn". Khi nhắc lại chương trình năm xưa, nữ ca sĩ thừa nhận bản thân đã có phần quá lời với đàn anh.

Nhiều năm sau, Lee Hyori nhìn lại sự việc với thái độ khiêm tốn. Cô nói rằng khi ấy Lee Kyung Kyu đang chia sẻ những lời tốt đẹp nhưng bản thân lại "tự cho mình là đúng" và xen vào câu chuyện.

Nữ ca sĩ thẳng thắn gửi lời xin lỗi: "Lúc đó tiền bối đã nói những điều rất hay nhưng tôi lại cư xử quá trớn. Đúng lúc đó câu nói của tôi còn được lan truyền như một danh ngôn. Tôi thấy rất xin lỗi. Tiền bối cũng chỉ thoải mái bỏ qua chuyện đó".

Trước lời xin lỗi của Lee Hyori, Lee Kyung Kyu lại có phản ứng nhẹ nhàng, không có ý trách đồng nghiệp. Câu chuyện được các nghệ sĩ nhắc lại theo hướng hài hước, đồng thời cho thấy sự thẳng thắn và cách nhìn lại những hành động trong quá khứ của Lee Hyori.

Khán giả đánh giá cao thái độ nghiêm túc, biết nhận lỗi của Lee Hyori với đồng nghiệp.

Ở tuổi 47, Lee Hyori vẫn duy trì sức hút riêng sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc. Nữ ca sĩ không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu âm nhạc như giai đoạn đỉnh cao mà dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân, gia đình và những hoạt động phù hợp với sở thích.

Lee Hyori kết hôn với nhạc sĩ Lee Sang Soon vào năm 2013. Sau nhiều năm chung sống, cả hai xây dựng cuộc sống tương đối kín tiếng, từng có thời gian rời xa sự náo nhiệt của Seoul để tận hưởng cuộc sống bình dị trên đảo Jeju. Những hình ảnh đời thường của cặp đôi từng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, Lee Hyori thỉnh thoảng tham gia các chương trình truyền hình và dự án nghệ thuật. Cô được yêu mến bởi tính cách thẳng thắn, gần gũi và không quá đặt nặng việc duy trì hình tượng hoàn hảo. Ở hiện tại, nữ ca sĩ lựa chọn xuất hiện có chọn lọc, đồng thời tận hưởng cuộc sống theo cách thoải mái và tự nhiên hơn.