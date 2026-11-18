Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếc nuối khi không thể mang về chức vô địch Casper Cup, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại của ông với bóng đá Việt Nam đang đi đến những tháng cuối cùng.

Trên sân Thiên Trường tối 17/11, tuyển Việt Nam từng tiến rất gần đến chức vô địch Casper Cup 2026. Siêu phẩm của Nguyễn Đình Bắc ở phút 19 giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Thầy trò HLV Kim Sang Sik duy trì lợi thế trong phần lớn thời gian thi đấu và chỉ cần một trận hòa để đăng quang.

Thế nhưng, kịch bản không mong muốn đã xảy ra. Phút 86, Valerii Kichin đánh đầu gỡ hòa cho Kyrgyzstan sau tình huống phạt góc. Chỉ hai phút sau, Erbol Atabaev tung cú sút từ khoảng cách khoảng 60 m, đưa bóng qua đầu thủ môn Trần Trung Kiên để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

HLV Kim Sang Sik đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ sau thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan ở trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2026. Ảnh: Lê Phong

Thất bại ngay trên sân nhà khiến tuyển Việt Nam đánh mất chức vô địch trong sự tiếc nuối. Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik không giấu được cảm xúc khi nhắc đến người hâm mộ. Ông chia sẻ: “Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển trong năm 2026. Tôi rất tiếc vì chúng tôi không thể giành chiến thắng để làm món quà dành tặng các cổ động viên. Tôi cảm thấy có lỗi với mọi người”.

Lời xin lỗi của nhà cầm quân người Hàn Quốc xuất phát từ kết quả không như mong đợi, nhất là khi tuyển Việt Nam đã nắm lợi thế trong phần lớn trận đấu. Ông cũng dành lời cảm ơn đến các cầu thủ vì tinh thần thi đấu và những nỗ lực trên sân Thiên Trường.

HLV Kim Sang Sik nhìn nhận đội hình lần này có nhiều cầu thủ trẻ, chưa tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, các học trò đã thể hiện tốt hơn những gì ông kỳ vọng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng thất bại trước Kyrgyzstan mang đến nhiều bài học, đặc biệt về sự tập trung trong những phút cuối trận.

Đáng chú ý, trận đấu này cũng là lần cuối HLV Kim Sang Sik dẫn dắt tuyển Việt Nam trong khuôn khổ hợp đồng hiện tại. Thỏa thuận giữa hai bên dự kiến kết thúc vào tháng 2/2027. Điều đó khiến những chia sẻ sau trận đấu của ông nhận được nhiều sự quan tâm, bởi tương lai của nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa được xác định.

Nếu VFF và HLV Kim Sang Sik không đạt được thỏa thuận gia hạn hoặc ký hợp đồng mới, hai bên sẽ khép lại hành trình hợp tác. Ngược lại, ông Kim vẫn có thể tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam nếu đạt được tiếng nói chung trong quá trình đàm phán.

Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc cũng tiết lộ các cầu thủ đang chờ đợi những thông tin tiếp theo về tương lai của HLV Kim Sang Sik. Tiền đạo này đánh giá nhà cầm quân người Hàn Quốc xứng đáng nhận được lời khen sau những đóng góp cho đội tuyển.

Một chức vô địch đã không thể trở thành món quà dành tặng người hâm mộ trong trận đấu cuối cùng của năm 2026. Với HLV Kim Sang Sik, lời xin lỗi sau thất bại trước Kyrgyzstan cũng khép lại một năm nhiều dấu ấn, nhưng đồng thời mở ra dấu hỏi lớn về chặng đường tiếp theo của ông với bóng đá Việt Nam.