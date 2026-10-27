Lỗi vi phạm khó tin của tài xế xe tải: Bị phạt 19 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng

Từ video clip do camera ngành đường sắt ghi nhận, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng PC08 Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh, xử lý nghiêm lái xe tải vi phạm tại đường ngang qua đường sắt.

Vượt qua đường sắt khi cần chắn đang đóng, lái xe tải bị xử phạt 19 triệu đồng, tước GPLX 02 tháng. Ảnh: Cục Cảnh Sát Giao Thông.

Thông tin trên Cục Cảnh Sát Giao Thông (Bộ Công An), vừa qua, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An – Phòng PC08 Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh, tiến hành mời ông Phan Văn L; sinh năm 1983, trú ở xã Tuy An Tây, Đắk Lắk đến trụ sở cơ quan làm việc. Tại buổi làm việc, ông L thừa nhận: Vào lúc 08 giờ 53 phút, ngày 24/10/2026, tại đường ngang cảnh báo tự động Km 1169 + 560 tuyến đường sắt Bắc-Nam, thuộc xã Tuy An Tây, Đắk Lắk đã điều khiển xe ô tô tải BKS: 50E-198.xx có hành vi vi phạm: Vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển.

Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phan Văn L. theo quy định tại Khoản 9 Điều 13 Nghị định 81/2026/NĐ-CP ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường sắt với mức phạt tiền từ 18.000.000đ đến 20.000.000đ và phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo khi đi qua đường sắt, các lái xe cần chấp hành nghiêm hiệu lệnh, tín hiệu cảnh báo của thiết bị cảnh báo tự động (cần chắn, chuông đèn), tuyệt đối không vượt qua đường sắt khi cần chắn đang dịch chuyển.