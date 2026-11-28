Sau hơn nửa thế kỷ nằm yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân đã được đón về quê nhà ở Nghệ An.

Sáng 28/11, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Cửa Lò (Nghệ An) cùng thân nhân, dòng họ tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân (SN 1948) tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc.

Trước đó, tại nhà ông Nguyễn Thành Trung (khối Nghi Thu 2, phường Cửa Lò), người thân, bà con láng giềng đã chờ đón người con của quê hương trở về sau hơn nửa thế kỷ.

Con đường về quê rợp cờ đỏ sao vàng. Chính quyền địa phương, thân nhân và nhân dân có mặt đón anh. Trong vòng tay của những người thân yêu, người lính năm xưa trở về nơi mình sinh ra, lớn lên và từng mang theo bao ước mơ của tuổi trẻ.

Rời bục giảng vào chiến trường và lời hẹn ước của thầy giáo trẻ

“Bố mẹ già rồi khuất núi, nhiều anh chị em cũng lần lượt qua đời. Giờ em ruột của anh Ân còn tôi và một em gái nữa, mà chúng tôi cũng già rồi, không thể hằng năm vào nghĩa trang thăm viếng nên xin phép đưa anh về” - Lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Oanh, em gái liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân, khiến những người có mặt trong ngày đón anh trở về không khỏi xúc động.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân diễn ra trong 2 ngày 27-28/11 tại quê nhà Nghệ An.

Theo lời kể của gia đình, liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân là con thứ 5 trong gia đình. Sau khi hoàn thành chương trình lớp 10, anh theo học lớp nghiệp vụ sư phạm và trở thành thầy giáo.

Cuối năm 1969, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thầy trẻ gác lại trang giáo án, tạm biệt bảng đen, phấn trắng, gia đình và mái trường để lên đường nhập ngũ.

Ngày tiễn anh đi có cha mẹ, các anh chị em và người con gái anh thương. Trước lúc xa nhau, hai người hẹn ngày hòa bình trở về sẽ tính chuyện trăm năm. Một lời hẹn giản dị của tuổi trẻ, gửi vào những ngày đất nước còn khói lửa, với niềm tin rằng chiến tranh rồi sẽ qua, người đi sẽ trở về.

Anh được biên chế vào Tiểu đoàn 3, Đoàn 968, nay là Sư đoàn 968, Quân khu 4, chiến đấu tại mặt trận phía Tây. Giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt, người thầy giáo trẻ cùng đồng đội bước vào cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc.

Các cựu chiến binh và bà con nhân dân tại phường Cửa Lò, Nghệ An thắp hương đón liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân trở về quê nhà.

Ngày 13/7/1970, anh hy sinh trong một trận đánh. Khi ấy, Nguyễn Quốc Ân mới 22 tuổi. Những dự định của một người thầy, ước mơ của chàng trai tuổi trẻ và lời hẹn với người con gái mình thương đều chưa kịp thực hiện.

Anh không trở về như lời đã hẹn. Mái trường, gia đình và người con gái chờ anh ngày hòa bình chỉ còn biết mong ngóng tin người lính từ chiến trường. Lời hẹn ước năm xưa mãi dang dở.

Ông Nguyễn Đình Hợi (80 tuổi, em rể liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân) chia sẻ: “Anh nhập ngũ tháng 12/1969 thì đến tháng 7/1970 hy sinh. Đó là giai đoạn chiến tranh khốc liệt, nhất là ở chiến trường Bình Trị Thiên. Anh ngã xuống khi mới 22 tuổi – độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời, lúc nhập ngũ còn có bạn gái hẹn ngày hòa bình gặp lại”.

Cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ

Theo bà Nguyễn Thị Oanh, năm 1978, gia đình tìm kiếm và biết hài cốt anh Nguyễn Quốc Ân được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, gia đình chưa thể cất bốc, đưa anh về quê nhà.

Từ ngày biết nơi anh yên nghỉ, người thân vẫn thường xuyên vào nghĩa trang thăm viếng. Giữa hàng nghìn phần mộ liệt sĩ, gia đình tìm đến nơi anh nằm, thắp nén hương, gửi những lời thương nhớ của quê nhà.

“Anh trai hy sinh ở rừng Trường Sơn, sau đó được quy tập, nằm lại mảnh đất Quảng Trị anh hùng cùng đồng chí, đồng đội. Gia đình cũng yên lòng phần nào. Tuy nhiên, bố mẹ già rồi khuất núi, nhiều anh chị em cũng lần lượt qua đời. Giờ em ruột của anh Ân còn tôi và một em gái nữa, mà chúng tôi cũng già rồi, không thể hằng năm vào nghĩa trang thăm viếng nên xin phép đưa anh về”, bà Oanh chia sẻ.

Gia đình, người thân, bà con nhân dân thắp hương tri ân người thầy giáo trẻ đã gác bảng đen, phấn trắng lên đường chiến đấu và hi sinh bảo vệ Tổ quốc.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những người thân từng tiễn anh lên đường cũng lần lượt đi xa. Cha mẹ không còn đợi con trở về, những người anh chị em năm xưa nay đã già. Chỉ có nỗi nhớ người lính chưa một ngày nguôi và mong muốn đưa anh về quê nhà vẫn được gìn giữ qua năm tháng.

Sau 56 năm yên nghỉ bên đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân trở về. Ngày đón anh không còn cha mẹ, không có người con gái anh yêu, nhưng có những người thân còn lại, bà con quê hương, đồng đội và thế hệ con cháu dành cho anh tình cảm trân trọng, biết ơn.

Người lính trở về khi quê hương đã đổi thay, khi những mái đầu từng chờ mong anh ngày nào đã bạc, khi thế hệ sau lớn lên trong hòa bình. Anh trở về trong vòng tay quê nhà, khép lại hành trình dài hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường.

Ông Phùng Minh Tiến, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khối Nghi Thu 2, phường Cửa Lò, Nghệ An chia sẻ những người lính đi qua chiến tranh mới thấm thía hết những hy sinh, mất mát của đồng chí, đồng đội và gia đình họ.

Được đón người anh, người đồng chí Nguyễn Quốc Ân trở về, ông Tiến hết sức xúc động và tự hào. Ông càng xúc động trước sự đón tiếp, tổ chức truy điệu, an táng trọng thể của chính quyền địa phương cũng như tình cảm yêu mến, quý trọng, biết ơn của nhân dân và thế hệ trẻ đối với liệt sĩ.

Theo cựu chiến binh Phùng Minh Tiến, lễ đón, truy điệu hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân góp phần giáo dục lòng biết ơn, bồi đắp tinh thần yêu nước, nhắc nhở thế hệ trẻ sống xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của lớp lớp cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sáng 28/11, người thầy giáo năm xưa được trở về với quê hương, nằm lại giữa lòng đất mẹ. Lời hẹn ngày hòa bình không thành, tuổi thanh xuân gửi lại chiến trường, nhưng sự hy sinh của anh vẫn được gia đình, quê hương và các thế hệ hôm nay gìn giữ, tri ân.