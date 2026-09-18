Lời từ chối 500 triệu euro của Messi gây sốt trở lại

Messi từ chối gia nhập Inter Milan trong quá khứ.

Massimo Moratti, cựu Chủ tịch Inter Milan, từng tiết lộ câu chuyện đặc biệt khi nỗ lực đưa Messi rời Barcelona cách đây 14 năm. Theo chia sẻ của ông Moratti, đội bóng Italy khi đó sẵn sàng chi tới 500 triệu euro để thuyết phục tiền đạo người Argentina chuyển đến Serie A.

"Đó là một điều điên rồ tôi đã làm vào năm 2012. Tôi đưa ra lời đề nghị 500 triệu euro cho Messi. Khi ấy, con số đó thực sự khó tin", Moratti kể lại.

Cựu Chủ tịch Inter cho biết ông thậm chí cử Phó Chủ tịch CLB tới Barcelona để tiến hành đàm phán. Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng rơi vào bế tắc bởi Messi không muốn tìm hiểu thêm về lời đề nghị.

Theo ông Moratti, Messi thậm chí không mở lá thư chứa thông tin về thương vụ và từ chối trước khi biết giá trị cụ thể của khoản tiền mà Inter đề nghị.

Khi hai người có dịp nói chuyện trực tiếp, Messi bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm của ông Moratti, nhưng đồng thời khẳng định mong muốn gắn bó trọn sự nghiệp với Barcelona.

Dù ông Moratti hiểu rõ quyết tâm của Messi, Inter vẫn cố gắng dùng sức mạnh tài chính để thuyết phục cầu thủ này thay đổi lựa chọn. Tuy nhiên, tiền bạc không thể khiến ngôi sao Argentina từ bỏ kế hoạch ở lại Camp Nou.

Ông Moratti (phải) khao khát chiêu mộ Messi nhưng bất thành.

Câu chuyện Messi từ chối Inter bất ngờ gây sốt trở lại sau khi bóng đá thế giới chứng kiến một kỳ chuyển nhượng sôi động, với hàng loạt thương vụ trị giá hơn 100 triệu euro diễn ra trong cùng một mùa hè.

Năm 2021, Messi chỉ chia tay Barcelona khi đội bóng xứ Catalonia không thể gia hạn hợp đồng do cuộc khủng hoảng tài chính. Anh chuyển tới Paris Saint-Germain theo dạng tự do trước khi tiếp tục sang Inter Miami.

Điều đó đồng nghĩa Messi không thể thực hiện mong muốn giải nghệ trong màu áo Barcelona. Dù vậy, quãng thời gian tại Camp Nou vẫn tạo nên phần lớn di sản của anh. Messi giành rất nhiều danh hiệu cùng CLB và trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử Barcelona.

Đáng nhớ nhất là Champions League 2015, khi Messi cùng Luis Suarez và Neymar tạo thành bộ ba tấn công khuynh đảo châu Âu, góp công giúp Barcelona hoàn tất một trong những mùa giải thành công nhất lịch sử đội bóng.

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