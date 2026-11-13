Lỗi trục sau trên xe Omoda khiến Chery mở rộng triệu hồi ra toàn cầu

Sự cố gãy rời trục sau của một chiếc Omoda 5 (còn có tên gọi Omoda C5 ở một số thị trường) tại Malaysia hồi tháng 10 đã gây hệ lụy lan ra quy mô toàn cầu, điển hình là Tập đoàn Chery (Trung Quốc) đã phải đưa ra loạt thông báo triệu hồi quy mô lớn.

Sau khi xảy ra sự cố, Omoda 5 đã bị Cục Giao thông đường bộ Malaysia (JPJ) dừng cấp Chứng nhận kiểu loại phương tiện (VTA), đồng nghĩa mẫu xe này không thể đăng ký lưu hành mới. Tiếp đó, Chery Auto Malaysia cũng đã triển khai đợt triệu hồi riêng biệt đối với 8.878 chiếc Omoda 5 phiên bản C và H.

Mới đây, Chery cũng đã nộp báo cáo lên Cục Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc (SAMR) vào ngày 6/11, thông báo triệu hồi tổng cộng 53.882 chiếc xe Omoda 5 và Tiggo 5x. Đợt triệu hồi này bắt đầu thực hiện từ ngày 17/11 và áp dụng với những xe sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 6/6/2022 đến ngày 31/12/2023.

Sự cố gãy trục sau của xe Omoda 5 tại Malaysia hồi tháng 10/2026 - Ảnh: Darren

Các đợt triệu hồi này đều liên quan đến lỗi sản xuất ở cụm trục sau, khi “cánh tay đòn và ống lót có thể được hàn kém chất lượng”, dẫn đến nguy cơ hỏng hóc và gãy rời. Chery cho biết sẽ kiểm tra mã ngày sản xuất của trục sau và tiến hành thay thế nếu bộ phận này thuộc lô hàng lỗi.

Trang tin Paultan mới đây nhất cũng cho biết, Indonesia và Nam Phi là hai thị trường tiếp theo công bố lệnh triệu hồi, cụ thể là vào ngày 10/11.

Trong đó, Chery Indonesia chỉ triệu hồi mẫu Omoda 5 bản Z và RZ nhằm kiểm tra các xe có hệ thống treo sau dạng thanh xoắn và tiến hành thay thế nếu cần thiết. Hãng xe Trung Quốc không công bố chi tiết số lượng xe thuộc diện triệu hồi, mã sản phẩm hay thời gian sản xuất mà chỉ thông tin quá trình khắc phục sẽ mất khoảng hai giờ.

Tại thị trường Nam Phi, Ủy ban Người tiêu dùng quốc gia (NCC) thông báo Chery sẽ thực hiện triệu hồi 2.685 chiếc Omoda 5 được sản xuất cùng giai đoạn với đợt triệu hồi ở Trung Quốc, bên cạnh 17.508 chiếc Tiggo 4 Pro (tên khác của Tiggo 5x) bán trong thời gian 17/10/2023-27/3/2024. Riêng số xe Omoda 5 thuộc diện triệu hồi vẫn chưa bán ra thị trường.

Clip từ camera hành trình gắn sau xe ghi lại khoảnh khắc chiếc Omoda 5 tại Malaysia bị gãy rời trục sau - Nguồn video: Darren

Đáng chú ý là theo nguồn tin từ Paultan và CarExpert, một đại diện của NCC đã lên tiếng khiển trách Chery trước cáo buộc hãng xe Trung Quốc đã âm thầm triệu hồi một số xe mà không thông báo cho cơ quan này.

Ở châu Đại Dương, Chery Australia mới đây cũng phát đi thông báo triệu hồi mẫu Omoda 5 được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 11/1 đến ngày 31/12/2023.

Thông tin trên CarExpert nêu rõ quá trình điều tra của cơ quan chức năng Australia đã phát hiện vấn đề ở “một số cụm trục sau do một nhà cung cấp cụ thể sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định, nơi mối hàn có thể không đủ độ bền và có nguy cơ bị nứt hoặc rách trong một số điều kiện nhất định”.

Tất cả các xe nằm trong diện triệu hồi lần này tại Australia đều sử dụng hệ thống treo sau dạng thanh xoắn. Các phiên bản cao cấp hơn như GT lắp động cơ tăng áp 1.6, bản thuần điện Omoda E5 và toàn bộ các phiên bản bán tại châu Âu không bị ảnh hưởng do sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết.

Trên thực tế, hệ lụy lan rộng ra quy mô toàn cầu không chỉ xuất phát từ sự cố xảy ra đối với mẫu xe Omoda 5 hồi tháng 10 tại Malaysia mà trước đó, vào năm 2024 cũng đã xảy ra sự cố tương tự dù số lượng xe triệu hồi khi đó ít hơn.

Vụ việc mới nhất nghiêm trọng đến mức ông Yin Tongyue, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Chery, đã phải công khai lên tiếng xin lỗi.