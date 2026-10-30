Lời triệu tập gây tranh cãi nhất tuyển Brazil

HLV Ancelotti gọi nhiều cầu thủ trẻ cho đợt tập trung tháng 11. Ảnh: Reuters.

Mâu thuẫn giữa Barcelona và đội tuyển Brazil lại bùng phát. Tâm điểm lần này là Raphinha, cầu thủ vừa trải qua giai đoạn khó khăn vì chấn thương cơ. Bất chấp những lo ngại từ đội bóng xứ Catalonia, HLV Carlo Ancelotti vẫn điền tên tiền đạo này vào danh sách chuẩn bị cho hai trận giao hữu cùng Nhật Bản và Singapore.

Raphinha mới trở lại thi đấu sau khi dính chấn thương trong đợt tập trung quốc tế trước đó tại Australia. Việc phải tiếp tục di chuyển một quãng đường khứ hồi gần 22.000 km đến Singapore khiến Barcelona đặc biệt lo ngại nguy cơ cầu thủ tái phát vấn đề thể lực.

Chủ tịch Joan Laporta từng công khai chỉ trích lịch thi đấu quốc tế dày đặc. Ông cho rằng các CLB phải chịu thiệt thòi khi liên tục mất cầu thủ, trong khi lịch trình di chuyển và thi đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của đội bóng.

Tuy nhiên, Ancelotti không có ý định nhượng bộ. Nhà cầm quân người Italy khẳng định: "Chúng tôi không có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào và cũng không cần điều đó. Trong các đợt tập trung theo lịch FIFA, chúng tôi sẽ triệu tập những cầu thủ mà mình đánh giá là quan trọng đối với đội tuyển Brazil".

Các ca chấn thương đã cản trở đáng kể sự nghiệp của Raphinha tại Barca. Ảnh: Reuters.

Ông nhấn mạnh mối quan hệ giữa liên đoàn và các CLB vẫn tốt đẹp, nhưng quyền lựa chọn nhân sự thuộc về đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, Ancelotti cho biết Raphinha nằm trong nhóm 5 trụ cột được ông xác định cho chu kỳ World Cup mới, bên cạnh Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes và Vinicius Junior.

HLV Brazil cũng giải thích việc chỉ gọi một cầu thủ từ mỗi CLB, đồng thời không triệu tập người của Flamengo và Palmeiras do hai đội đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch Brazil. Tuy nhiên, ngoại lệ này không được áp dụng với Barcelona.

Với Raphinha, tranh cãi không đơn thuần nằm ở một tấm vé lên tuyển. Barcelona cần bảo vệ một trong những nhân tố quan trọng nhất của mình, còn Ancelotti muốn duy trì bộ khung Brazil. Hai mục tiêu ấy đang va chạm trực diện, đặc biệt khi tiền đạo 29 tuổi chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi lo chấn thương.

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