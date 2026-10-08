Lời tri ân sâu lắng gửi Thủ đô của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt ca khúc “Sông Hồng nỗi nhớ”, do nghệ sĩ Opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi) thể hiện. Nhạc sĩ Dương Đức Thụy đảm nhận phần phối khí, NSƯT Hoàng Tùng biên tập âm nhạc.

Đây là tác phẩm thứ 10 Nguyễn Thành Trung viết về Hà Nội, tiếp nối loạt ca khúc như “Hà Nội cũ”, “Cà phê phố”, “Trà đá vỉa hè”, “Xích lô đón dâu”, “Hoa thanh xuân”, “Thu trả cho đời”...

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt ca khúc “Sông Hồng nỗi nhớ”- Ảnh: NSX.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ, “Sông Hồng nỗi nhớ” là nốt trầm tri ân gửi đến mảnh đất Thủ đô, nơi đã nuôi dưỡng biết bao tầng ký ức và cảm xúc sáng tác của anh.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, Hà Nội trong anh luôn gắn với những không gian đậm ký ức, trong đó sông Hồng là một hình ảnh đặc biệt. Dòng sông không chỉ là cảnh quan địa lý mà còn là chứng nhân của thời gian, lưu giữ những lớp ký ức và cảm xúc của con người qua năm tháng.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ: “Hà Nội trong tôi luôn gắn liền với những khoảng không gian đậm đà ký ức, và sông Hồng chính là chứng nhân trôi qua bao năm tháng của đời người. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tôi muốn gửi gắm một nốt trầm tri ân qua ca khúc ‘Sông Hồng nỗi nhớ’, tác phẩm thứ 10 tôi viết về mảnh đất này”.

Nghệ sĩ opera Bùi Thị Trang - Ảnh: NSX.

Lần đầu hát ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, nghệ sĩ Opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi), hiện là soloist Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết, tuy ca từ của nhạc sĩ có những nét trúc trắc, nhưng nhờ nền tảng thanh nhạc cổ điển bài bản, nghệ sĩ cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế và giàu hình tượng trong từng lời ca.

Việc đưa kỹ thuật thanh nhạc vào một tác phẩm trữ tình giúp Trang Bùi mang đến cho khán giả một góc nhìn vừa sang trọng, vừa gần gũi về cái đẹp chân thực của âm nhạc.

Nghệ sĩ Opera Trang Bùi bộc bạch: “20 năm sống, học tập và làm nghệ thuật ở Hà Nội, khi hát về sông Hồng tôi có cảm xúc rất đặc biệt.

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, “Sông Hồng nỗi nhớ” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung như một nốt trầm tri ân lắng đọng, góp thêm một tiếng nói nghệ thuật đẹp đẽ vào không gian văn hóa Hà Nội.