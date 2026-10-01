Lời tiễn biệt của diễn viên Lê Phương

Lê Phương là nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu qua nhiều vai diễn giàu cảm xúc và được khán giả yêu mến. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô còn được biết đến là người coi trọng gia đình và thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên người thân.

Mới đây, Lê Phương khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động khi đăng tải hình ảnh cầm một đóa hoa trắng, đưa tiễn người thân vừa qua đời. Nữ diễn viên bày tỏ lời tiễn biệt: "Con chào ngoại của con". Dòng chia sẻ ít lời nhưng chất chứa nhiều cảm xúc khiến người hâm mộ phần nào cảm nhận được nỗi buồn của cô trong thời điểm này.

Lê Phương đau buồn đưa tiễn bà ngoại.

Lê Phương không chia sẻ thêm nhiều về tang sự. Tuy nhiên, động thái của nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người gửi lời động viên, mong cô cùng gia đình giữ gìn sức khỏe, sớm vượt qua khoảng thời gian mất mát.

Trước đó, Lê Phương từng thông báo bà ngoại qua đời do tuổi cao sức yếu. Sự ra đi của người thân khiến nữ diễn viên và gia đình không tránh khỏi đau buồn. Sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết như Lương Thế Thành, Vân Trang... đã gửi lời chia buồn đến Lê Phương.

Đáng chú ý, dù gia đình có tang sự, Lê Phương vẫn gác lại nỗi buồn để hoàn thành công việc đã lên kế hoạch. Nữ diễn viên cùng các đồng nghiệp tham gia một vở diễn đặc biệt tại sân khấu kịch. Việc tiếp tục đứng trên sân khấu trong thời điểm gia đình có chuyện buồn cho thấy sự trân trọng của cô dành cho công việc và đồng nghiệp.

Sau khi hoàn thành lịch diễn, Lê Phương trở về để cùng gia đình lo liệu tang sự và đưa tiễn bà ngoại về nơi an nghỉ cuối cùng. Những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ không nhiều, song đủ để khán giả cảm nhận sự mất mát mà cô đang trải qua.

Nhiều đồng nghiệp chia buồn với Lê Phương.

Lê Phương dành nhiều sự quan tâm cho gia đình bên cạnh hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc bình dị bên các thành viên trong gia đình, từ những dịp sum họp đến những ngày lễ, sinh nhật. Với cô, gia đình không chỉ là nơi trở về sau những ngày làm việc mà còn là chỗ dựa tinh thần quan trọng trong cuộc sống.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lê Phương vẫn duy trì công việc diễn xuất song song với việc chăm sóc gia đình. Cô từng trải qua những giai đoạn bận rộn khi phải cân bằng giữa lịch quay, lịch diễn và cuộc sống riêng. Dù vậy, nữ diễn viên luôn dành thời gian cho những người thân yêu, đặc biệt là các con.

Trên trang cá nhân, Lê Phương thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Những hình ảnh giản dị này phần nào cho thấy cô trân trọng cuộc sống hiện tại và những khoảng thời gian được ở cạnh người thân. Với nữ diễn viên, niềm vui không chỉ đến từ những vai diễn hay hoạt động nghệ thuật mà còn nằm trong những khoảnh khắc bình yên bên gia đình.