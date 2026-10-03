'Lối thoát' nào cho BTS, Stray Kids và 'Grammy'

Stray Kids, nhóm nhạc được Billboard đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục "Asian Pop" tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 69 thực tế đã không gửi bất kỳ tác phẩm nào để tham gia xét duyệt (vốn có hạn chót là ngày 21/8). Theo quy định của Grammy, các tác phẩm không được nộp chính thức sẽ không thể có mặt trong danh sách xét duyệt đề cử và bỏ phiếu.

Trong một bài viết mới nhất nhằm dự đoán các ứng cử viên tiềm năng cho hạng mục "Asian Pop" (Nhạc pop châu Á) tại giải Grammy, hạng mục mà BTS quyết định không tham gia, Billboard đã nêu bật Stray Kids như một ứng cử viên sáng giá. Bên cạnh việc ghi nhận khả năng tranh giải của các ca khúc như This & That và Do It, bài viết đặc biệt nhấn mạnh STAY, một bài hát dành tặng cộng đồng người hâm mộ của nhóm là lựa chọn ấn tượng để gửi đề cử.

Stray Kids cũng sở hữu thành tích trên các bảng xếp hạng tại Mỹ đủ thuyết phục để đưa ra những dự đoán như vậy. This & That, phát hành ngày 7/8, đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, đánh dấu album thứ chín của nhóm đạt vị trí số 1. Ca khúc chủ đề cùng tên cũng vươn lên vị trí thứ 38 trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard, thiết lập kỷ lục cá nhân mới cho nhóm tại bảng xếp hạng này.

Trước đó, Stray Kids đã từ chối đưa ra câu trả lời trực tiếp khi được hỏi về việc gửi đề cử Grammy trong buổi họp báo ra mắt album mới vào ngày 6/8. Khi ấy, Hyunjin chia sẻ: "Chúng tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu cụ thể là phải đạt được giải thưởng hay kỷ lục nào trong quá trình quảng bá. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là niềm hạnh phúc và sự hài lòng của người hâm mộ".

Khi Grammy công bố việc thành lập hạng mục "Asian Pop" vào tháng Bảy, BTS tuyên bố sẽ không gửi tác phẩm tham gia giải thưởng năm nay, với hy vọng rằng âm nhạc sẽ được trân trọng vì chính giá trị của nó thay vì bị phân loại theo khu vực hay ngôn ngữ. Động thái này được xem như một sự tẩy chay ngầm.

Sau đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia (Recording Academy), tổ chức đứng sau giải Grammy đã xem xét lại vấn đề sau khi lắng nghe ý kiến ​​phản hồi từ các nhân vật trong ngành công nghiệp âm nhạc châu Á, bao gồm cả HYBE, nhưng cuối cùng đã quyết định giữ lại hạng mục "Asian Pop" vào ngày 1/10. Một điểm đáng chú ý là cả tám thành viên của Stray Kids đều đã gia nhập Viện Hàn lâm với tư cách là thành viên có quyền bỏ phiếu trong năm nay. Mặc dù đã có quyền bỏ phiếu cho các đề cử và người chiến thắng giải Grammy, nhóm lại không gửi bất kỳ tác phẩm nào của mình để xét duyệt tại giải thưởng năm nay.

Harvey Mason Jr., Giám đốc điều hành của Viện Hàn lâm cho biết, ông đã lắng nghe ý kiến ​​từ các nhân vật trong ngành công nghiệp âm nhạc châu Á suốt nhiều tuần qua và nhận thấy: "Cho đến nay, những ý kiến ​​mạnh mẽ nhất vẫn là sự ủng hộ nhiệt tình đối với việc duy trì hạng mục này". Viện Hàn lâm cũng giải thích rằng, họ đã nhận được "số lượng lớn hồ sơ đăng ký" cho hạng mục này: "Chúng tôi biết rằng, kết luận này sẽ không làm hài lòng tất cả mọi người". Dù thừa nhận sự tồn tại của các quan điểm trái chiều, ông khẳng định rõ ràng rằng, giải thưởng này sẽ được trao lần đầu tiên đúng như kế hoạch ban đầu.

Các yêu cầu chính về điều kiện tham gia, bao gồm các thể loại như K-pop, J-pop, C-pop và quy định bắt buộc phải sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á một cách có ý nghĩa cũng sẽ không thay đổi cho lần trao giải đầu tiên vào năm 2027. Lễ trao giải Grammy lần thứ 69 sẽ được tổ chức tại Los Angeles, Hoa Kỳ, vào ngày 7/2/2027.