Lời Tòa soạn Quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế khiến bài toán xử lý rác thải tại các tỉnh Bắc Trung Bộ ngày càng trở nên cấp thiết. Khi lượng chất thải phát sinh tăng lên, hạ tầng và năng lực xử lý tại một số địa phương bộc lộ nhiều bất cập. Các quy định mới với yêu cầu ngày càng cao về kiểm soát phát thải cũng đặt ra thêm sức ép đối với hệ thống xử lý rác tại địa phương. Trước thực trạng này, đâu là hướng đi phù hợp để khắc phục những hạn chế về hạ tầng, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững? Loạt bài “Rác thải tại các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thực trạng từ những hạ tầng lỗi thời” sẽ phản ánh thực trạng, phân tích những điểm nghẽn trong đầu tư và vận hành, đồng thời tìm hiểu các giải pháp nhằm nâng cao năng lực xử lý rác thải tại khu vực. Bài 1: Sống mòn ở những bãi rác 'vắt' qua 2 thế kỷ Bài 2: Đổ tiền tỷ xây lò đốt rác, nhiều nơi giờ bỏ hoang Bài 3: Nhà máy điện rác 2.000 tỷ đồng hơn 20 năm vẫn chưa xong Bài 4: Công nghệ lạc hậu, các nhà máy rác 'đuối sức'

Mỗi tỉnh đưa ra một lộ trình riêng, nhưng cùng hướng đến mục tiêu giảm dần chôn lấp, chuyển sang công nghệ hiện đại và thu hồi năng lượng.

Thanh Hóa: 4 triệu tấn rác tồn lưu và đề án 5.700 tỷ đồng

Tại Thanh Hóa, tình trạng quá tải không chỉ nằm ở các lò đốt cấp xã (24 lò, trong đó 16 đã dừng hoạt động) mà còn ở quy mô lớn hơn.

Toàn tỉnh hiện có 21 khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tập trung quy mô cấp huyện, được đầu tư bằng ngân sách tỉnh và huyện, với tổng diện tích gần 59ha, đang lưu chứa gần 4 triệu tấn rác thải. Trong đó, 4 khu đã dừng tiếp nhận, 17 khu đang hoạt động (có 6 khu đã quá tải như Bỉm Sơn, Sầm Sơn, Đông Nam, Sao Vàng...).

Các khu chôn lấp quá tải vẫn phải tiếp nhận rác hàng ngày do công suất của các khu xử lý chưa đáp ứng được khối lượng rác phát sinh.

Hàng triệu tấn rác tồn đọng tại các bãi rác quá tải ở Thanh Hóa. Ảnh: Lê Dương

Theo báo cáo của UBND tỉnh, quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số và phát triển kinh tế - xã hội khiến lượng chất thải rắn sinh hoạt ngày càng lớn, tạo áp lực lên hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý rác.

Trong khi đó, hạ tầng xử lý rác còn nhiều bất cập. Một số công nghệ tái chế phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận; nhiều điểm tập kết chỉ là bãi tạm, chưa có nền bãi, mái che, hệ thống thu gom nước rỉ rác. Một số điểm đã quá tải, thậm chí xuất hiện tình trạng đốt rác thủ công tại khu trung chuyển.

Nhiều bãi chôn lấp không hợp vệ sinh đã và đang trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động sản xuất của người dân xung quanh.

Trước áp lực ngày càng lớn từ rác thải, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2026-2030, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 5.700 tỷ đồng. Trong đó, hơn 5.390 tỷ đồng dành cho hoạt động thu gom, vận chuyển và 300 tỷ đồng đầu tư mới, cải tạo các điểm tập kết rác tạm đã xuống cấp hoặc gây ô nhiễm.

Thanh Hóa đang từng bước thay đổi phương thức xử lý, tận dụng rác để phát điện. Ảnh: Lê Dương

Về định hướng công nghệ, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết tỉnh sẽ nghiên cứu chuyển đổi Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Đông Quang từ công nghệ xử lý hỗn hợp sang mô hình nhà máy điện rác, công suất trên 500 tấn/ngày. Đây là một trong những hướng đi nhằm từng bước thay đổi phương thức xử lý, tận dụng rác để phát điện.

Cùng với đó, địa phương sẽ đẩy nhanh đầu tư bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt mới rộng khoảng 6,5ha tại xã Sao Vàng nhằm bổ sung năng lực tiếp nhận, giảm áp lực cho các khu xử lý hiện hữu.

Song song, các bãi chôn lấp đang quá tải tại phường Bỉm Sơn, phường Sầm Sơn, xã Trung Sơn, xã Minh Sơn và một số địa phương khác sẽ được cải tạo, áp dụng các giải pháp kỹ thuật như lu lèn, đầm nén, tối ưu hóa ô chôn lấp để tăng sức chứa.

“Đối với nhà máy điện rác, tỉnh cũng yêu cầu áp dụng công nghệ hút khí âm tại khu vực tiếp nhận rác. Theo đó, không khí được hút từ bên ngoài vào khu vực chứa rác, hạn chế mùi và khí phát tán ra môi trường, qua đó giảm ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh”, ông Cường cho biết.

Nghệ An “chạy đua” với thời gian trước khi khu liên hợp xử lý chất thải rắn đầy

Theo Sở NN&MT Nghệ An, toàn tỉnh phát sinh hơn 1.900 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, tương đương gần 700.000 tấn mỗi năm. Tỉnh hiện có 13 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó chỉ 3 cơ sở xử lý bằng công nghệ đốt, còn 10 cơ sở vẫn áp dụng chôn lấp.

Mỗi ngày, địa phương thu gom, vận chuyển và xử lý hơn 1.780 tấn, đạt khoảng 93% lượng rác phát sinh. Tỷ lệ thu gom khu vực đô thị đạt 99%, trong khi khu vực nông thôn mới đạt khoảng 89,3%. Điều này đồng nghĩa vẫn còn hơn 100 tấn rác phát sinh mỗi ngày chưa được thu gom, xử lý.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên. Ảnh: Trần Tuyên

Là nơi xử lý lượng rác lớn nhất tỉnh, Khu liên hợp Nghi Yên gần như phụ thuộc hoàn toàn vào chôn lấp từ khi nhà máy Ecovi dừng hoạt động năm 2020.

Theo bà Nguyễn Thị Tiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở NN&MT Nghệ An), với tốc độ tiếp nhận rác hiện nay, bãi chôn lấp Nghi Yên có thể lấp đầy trước năm 2030 nếu lượng rác tiếp tục gia tăng.

Bên cạnh đó, Nghệ An đang xây dựng lộ trình chuyển từ thu phí rác khoán sang tính phí theo khối lượng rác phát sinh, tương tự tiền điện, nước, nhằm khuyến khích người dân giảm phát sinh và phân loại rác tại nguồn.

Vị trí xây dựng nhà máy điện rác Nghệ An. Ảnh: Trần Tuyên

Để giải quyết căn cơ, năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương đầu tư Nhà máy điện rác tại Khu liên hợp Nghi Yên, thay thế dự án Ecovi. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, công suất xử lý 1.500 tấn rác/ngày đêm, đồng thời phát điện công suất 30 MW. Dự án đã khởi công vào tháng 8/2026.

“Nhà máy dự kiến hoàn thành cuối năm 2027 và vận hành đầu năm 2028. Khi đi vào hoạt động, cùng với các cơ sở xử lý khác trên địa bàn sẽ góp phần giảm đáng kể áp lực cho bãi chôn lấp Nghi Yên”, bà Tiến cho biết.

Hà Tĩnh: Tiến đến chấm dứt chôn lấp, thu hồi năng lượng từ rác

Theo Sở NN&MT Hà Tĩnh, năm 2025 toàn tỉnh phát sinh khoảng 285.357 tấn rác sinh hoạt, tương đương khoảng 782 tấn/ngày.

Toàn tỉnh hiện có 11 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang hoạt động, gồm 3 nhà máy xử lý kết hợp đốt và chế biến phân hữu cơ, 6 lò đốt độc lập và 2 bãi chôn lấp. Tổng công suất thiết kế khoảng 646 tấn/ngày, trong khi công suất xử lý thực tế khoảng 472 tấn/ngày.

Theo Sở, nguyên nhân không chỉ do thiếu công suất mà còn do một số cơ sở đã xuống cấp, hư hỏng, công nghệ cũ, chất lượng rác đầu vào chưa được phân loại tốt và bãi chôn lấp hạn chế về sức chứa.

Nhà máy rác Thạch Lạc tạm dừng hoạt động, khiến nhiều địa phương loay hoay tìm phương án xử lý. Ảnh: Thiện Lương

Ngoài Thạch Lạc, một số cơ sở khác cũng hoạt động không ổn định hoặc phải dừng để sửa chữa, cải tạo như lò đốt tại xã Tiên Điền, xã Thượng Đức.

“Quan điểm của tỉnh là không để việc một cơ sở gặp sự cố làm phát sinh điểm nóng về môi trường. Khi một khu xử lý gặp sự cố, lượng rác phát sinh tại địa bàn đó sẽ được điều tiết, chuyển sang khu xử lý khác, đồng thời ưu tiên khắc phục, sửa chữa cơ sở đang bị sự cố.

Không xem chôn lấp là giải pháp lâu dài; sau năm 2030 sẽ giảm dần và tiến tới chấm dứt xử lý bằng chôn lấp trực tiếp, thay thế bằng cơ sở xử lý tập trung, hiện đại, thu hồi năng lượng phát điện”, đại diện Sở NN&MT nói.

Một khu vực xử lý rác tại nhà máy rác thuộc Công ty CP Môi trường đô thị tỉnh Hà Tĩnh hư hỏng sau bão. Ảnh: Thiện Lương

Tỉnh không chủ trương thay thế đồng loạt các cơ sở hiện có mà sẽ đánh giá từng cơ sở để lựa chọn phương án phù hợp như cải tạo, nâng công suất hoặc sửa chữa, bảo trì. Theo đó, cơ sở tại Can Lộc dự kiến nâng công suất lên khoảng 200 tấn/ngày, Cổ Đạm khoảng 100 tấn/ngày; các cơ sở Thượng Đức, Hương Phố được sửa chữa, bảo trì, nâng cấp để phát huy tối đa công suất thiết kế.

Riêng bãi rác Nam Hồng Lĩnh có thể chuyển từ chôn lấp sang sản xuất RDF (nhiên liệu từ chất thải), với công suất khoảng 120 tấn/ngày.

Một bãi rác khổng lồ được xử lý bằng hình thức chôn lấp tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên cũ. Để hạn chế ô nhiễm môi trường, địa phương phải quây bạt phủ lên bãi rác. Ảnh: Thiện Lương

Cũng theo đại diện Sở NN&MT, giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh tập trung giảm lượng rác phải xử lý thông qua phân loại tại nguồn, phấn đấu thu gom, xử lý đúng quy định ít nhất 98%; khắc phục, nâng cấp và tăng công suất các cơ sở xử lý, đồng thời điều tiết rác giữa các khu khi có sự cố; đẩy nhanh dự án xử lý rác thu hồi năng lượng phát điện tại Hồng Lộc, phấn đấu vận hành trước năm 2030; từng bước giảm chôn lấp trực tiếp, lò đốt nhỏ, công nghệ lạc hậu và hoàn thiện hệ thống quản lý rác đồng bộ, hiện đại theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Trần Tuyên

Lê Dương