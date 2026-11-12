Lợi thế tạo sức hút cho bất động sản Việt Nam

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Trước đây, dòng vốn ngoại từng giữ vai trò dẫn dắt trên thị trường bất động sản Việt Nam, song các doanh nghiệp nội địa cũng dần vươn lên, trở thành lực lượng chủ đạo.

Tuy nhiên, bước vào chu kỳ mới, cục diện đầu tư có dấu hiệu thay đổi. Giữa lúc nhiều doanh nghiệp nội địa phải đối mặt với áp lực về nguồn vốn, nhà đầu tư quốc tế bắt đầu quay lại tìm kiếm cơ hội. Diễn biến này cho thấy sức hút của bất động sản Việt Nam đang được nhìn nhận từ nhiều góc độ.

ĐỘNG LỰC THU HÚT DÒNG VỐN NGOẠI

Chia sẻ tại diễn đàn bất động sản 2026 với chủ đề “Kích hoạt chu kỳ mới: Xu hướng mới, Chiến lược mới” do Tạp chí điện tử Nhà quản trị tổ chức chiều 11/11/2026, bà Đặng Phương Hằng, Tổng giám đốc CBRE Việt Nam, nhận định: Sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam hiện nay được tạo nên từ các yếu tố nền tảng. Trước hết là sự ổn định về kinh tế vĩ mô và tình hình chính trị. Bên cạnh đó, mức tăng trưởng GDP duy trì tích cực cùng sự phát triển liên tục của nền kinh tế những năm qua là điểm tựa quan trọng, khiến nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm khi tìm kiếm cơ hội đầu tư quốc tế.

Đặc biệt, với cơ cấu dân số trẻ và tốc độ tăng trưởng dân số của nước ta, nhu cầu về nhà ở thực sự ở mức rất cao. Giai đoạn này, bà Hằng cho rằng chủ yếu là thời điểm thị trường điều chỉnh và tự cân bằng giữa cung và cầu do chịu ảnh hưởng từ các yếu tố tài chính cũng như nguồn lực, tuy nhiên, nhìn về bản chất, nhu cầu nền tảng của thị trường vẫn hết sức mạnh mẽ.

Một lợi thế khác của Việt Nam, theo đại diện CBRE là khả năng hưởng lợi trực tiếp từ sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính những biến động địa chính trị đã thúc đẩy không ít tập đoàn sản xuất tái cơ cấu chuỗi cung ứng và chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam.

Thực tế ghi nhận phân khúc bất động sản công nghiệp đang phát triển khá tích cực trên phạm vi cả nước. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đều duy trì ở mức cao, không chỉ tập trung ở một số trung tâm lớn như Hà Nội và TP.HCM, mà còn lan rộng đến nhiều tỉnh, thành phụ cận của hai miền Bắc và Nam. Cùng với xu hướng này, việc mở rộng các khu công nghiệp cũng tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, kéo theo nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và các loại hình bất động sản liên quan. Đây tiếp tục là động lực góp phần gia tăng sức hấp dẫn của thị trường, được nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao trong quá trình tìm kiếm cơ hội phát triển tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp lý đã có bước tiến đáng kể theo hướng minh bạch hơn, thời gian thực hiện thủ tục cấp phép dự án được rút ngắn so với trước đây. Bà Hằng cho biết nếu trong quá khứ, nhiều nhà đầu tư nước ngoài từng phải tốn cả thập kỷ, thậm chí lâu hơn để hoàn tất thủ tục pháp lý cho một dự án, dẫn đến tâm lý e ngại, thì sự thay đổi đồng bộ về chính sách và cơ chế hiện nay đã hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp FDI, cũng như nhà đầu tư bất động sản nói.

Cùng với chuyển biến về môi trường pháp, thị trường còn mở ra dư địa lớn cho hoạt động hợp tác đầu tư. Bên cạnh các doanh nghiệp lớn đã sở hữu quỹ đất rộng và năng lực triển khai tốt, nhiều chủ đầu tư khác dù tiếp cận được quỹ đất nhưng lại gặp khó khăn về tài chính, cũng như năng lực phát triển dự án. Thực tế này đã tạo ra cơ hội để nhà đầu tư quốc tế tham gia liên doanh, hoặc thực hiện các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A), qua đó hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

CÔNG NGHỆ MỞ THÊM HƯỚNG HUY ĐỘNG VỐN

Nhìn từ bức tranh chung của thị trường, lợi thế về kinh tế, môi trường đầu tư và nhu cầu phát triển đang góp phần gia tăng sức hút đối với dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, ngoài các kênh truyền thống, giải pháp công nghệ mới kỳ vọng sẽ tạo thêm tiềm năng huy động vốn cho bất động sản Việt Nam.

Theo ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng, nhu cầu phát triển của ngành bất động sản ngày nay không thể tách rời khỏi nhu cầu vốn tổng thể của quốc gia. Tính toán của nhiều chuyên gia cho thấy để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số đến năm 2030, Việt Nam cần khoảng 1.400 tỷ USD vốn đầu tư phát triển, và ngành bất động sản đóng vai trò quan trọng trong tổng nguồn lực đó.

Hiểu một cách đơn giản, đổi mới sáng tạo là việc giải quyết một bài toán cũ bằng phương pháp mới. Với bất động sản, nếu giai đoạn trước sự kết nối giữa chủ đầu tư, đơn vị môi giới và khách hàng chủ yếu diễn ra thủ công, thì hiện nay ứng dụng công nghệ có thể mang đến giải pháp tối ưu cho bài toán vận hành. Một trong những hướng đi đáng chú ý là việc phát triển thị trường tài sản mã hóa. Ngày 19/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm triển khai thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Cơ sở để phát triển lĩnh vực này đến từ quy mô đầy tiềm năng của thị trường, thể hiện qua quy mô giao dịch tài sản số trên toàn cầu hiện đạt khoảng 3.000 tỷ USD. Theo đánh giá khách quan từ một số tổ chức quốc tế, ước chừng 20% người dân Việt Nam đang sở hữu ví tài sản số, tổng giá trị giao dịch hàng năm là hơn 200 tỷ USD. Điều này chứng tỏ riêng nguồn lực nội sinh trong nước đã rất lớn, chưa tính đến dòng vốn bên ngoài.

Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng cho biết trên thị trường quốc tế từng xuất hiện nhiều dự án thực hiện gọi vốn dù chỉ nằm “trên giấy”. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Chính phủ yêu cầu phải bảo vệ hài hòa quyền lợi của các bên: Nhà nước quản lý được; nhà đầu tư được bảo vệ quyền lợi và thông tin phải minh bạch. Vì vậy, chủ dự án bắt buộc phải sở hữu tài sản thực đủ điều kiện mới được phép tiến hành mã hóa. Theo định hướng đó, hành lang pháp lý cơ bản được định hình. Đây là một trong những thể chế, chính sách đột phá của quốc gia, đưa Việt Nam vào nhóm ít các nước trên thế giới tiên phong xây dựng khung pháp lý này. Đồng thời là cơ hội lớn giúp đón đầu cả dòng vốn nội địa lẫn nguồn lực quốc tế.

“Một lô đất thông thường phải mất nhiều thời gian mới bán được, nhưng nếu tài sản được mã hóa, chủ sở hữu có thể giao dịch nhanh chóng trên sàn, thậm chí chỉ mất vài giây là hoàn tất thao tác. Sự kết hợp giữa công nghệ - tài chính sẽ tạo thêm giá trị cho bất động sản và mở ra khả năng phát triển những dịch vụ tiện ích đi kèm”, đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo chia sẻ.

Tiềm năng từ ứng dụng công nghệ vào huy động vốn bất động sản cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Bà Trần Thị Hoa Xim, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản FUTA Land cho biết doanh nghiệp vô cùng kỳ vọng vào sự hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng. Mục tiêu mà đơn vị quan tâm là tiên phong mã hóa sạch tài sản thực.

Để triển khai bài toán này, chúng tôi cùng làm việc chặt chẽ theo mô hình “bộ ba”. Thứ nhất, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng hướng dẫn chúng tôi các quy định pháp luật để thực hiện đúng những gì Chính phủ yêu cầu. Thứ hai, phối hợp tìm kiếm và cung cấp giải pháp hạ tầng công nghệ. Thứ ba, hỗ trợ cơ chế giúp khách hàng quốc tế có thể thanh toán bằng tài sản số và quy đổi hợp pháp sang tiền Việt nhằm thanh toán các sản phẩm bất động sản mua hoặc thuê. Dù mới ký kết hợp tác nhưng hai bên đã triển khai nhiều công việc thực chất nhằm chuẩn bị cho lộ trình mã hóa tài sản bất động sản vào giai đoạn tới.