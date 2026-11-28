Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Lời thề non sông" với sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, chiến sĩ cùng khí tài quân sự.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt cấp quốc gia "Lời thề non sông" sẽ diễn ra vào 20h ngày 5/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với quy mô gần 50.000 khán giả và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Chương trình do Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo thực hiện.

Không đi theo lối mòn của các chương trình kỷ niệm truyền thống, “Lời thề non sông” được kiến tạo như một đại nhạc hội chính luận với tầm vóc quốc gia.

Điểm làm nên sức hút đặc biệt của “Lời thề non sông” chính là sự đầu tư dàn dựng công phu, kể lại câu chuyện bằng nghệ thuật về lịch sử Ngày Toàn quốc Kháng chiến trong không gian sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Với sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng vũ trang, "Lời thề non sông" hướng tới tạo dựng một không gian nghệ thuật mà ở đó, câu chuyện lịch sử được tái hiện bằng sức biểu đạt của nghệ thuật trình diễn hiện đại.

Chương trình được hỗ trợ, sử dụng một số trang bị, khí tài quân sự ngay trên sân khấu. Lần đầu tiên trong một chương trình nghệ thuật đại chúng, khán giả sẽ được tận mắt chứng kiến những màn thực cảnh quy mô lớn với sự xuất hiện trực tiếp của các lực lượng quân đội tinh nhuệ cùng dàn khí tài quân sự. Sự kết hợp giữa sức mạnh quốc phòng thực tế và nghệ thuật trình diễn tạo nên những khoảnh khắc thị giác choáng ngợp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt.

“Lời thề non sông” khắc họa lời thề giữ nước xuyên suốt 80 năm qua của dân tộc Việt Nam - bắt nguồn từ lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô; kết tinh từ truyền thống yêu nước dưới sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần khối đại đoàn kết dân tộc tạo nên bản lĩnh, ý chí quật cường, sức mạnh của dân tộc Việt Nam; khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.