Lợi thế dữ liệu khách hàng khổng lồ, Điện Máy Xanh (DXM) tăng tốc khai thác mảng tài chính tiêu dùng

Doanh thu trả chậm tăng vọt và loạt hợp tác chiến lược

Tài chính tiêu dùng đang khẳng định vị trí nền tảng trong hoạt động kinh doanh của chuỗi bán lẻ Điện Máy Xanh. Số liệu trong 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy doanh thu của toàn hệ thống đạt khoảng 87.050 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh số từ hình thức mua hàng trả chậm tăng tới 44% và đóng góp khoảng 38% vào tổng doanh thu. Hiện tại, có đến 97% sản phẩm tại hệ thống này được áp dụng các phương án hỗ trợ tài chính. Quy mô này minh chứng cho việc thanh toán trả chậm không chỉ là công cụ kích cầu mà đã trở thành một cấu phần cốt lõi trong hệ sinh thái dịch vụ.

Việc mở rộng danh mục sản phẩm tài chính được Điện Máy Xanh cụ thể hóa qua loạt thỏa thuận hợp tác cùng các định chế tài chính. Chuỗi bán lẻ này vừa kết hợp cùng VietCredit và NAPAS phát hành dòng thẻ tín dụng nội địa tích hợp 3 trong 1. Thẻ được định danh và quản lý trực tiếp trên ứng dụng Quà Tặng VIP của hệ sinh thái Thế Giới Di Động, cung cấp hạn mức tối đa 100 triệu đồng, miễn phí thường niên và hỗ trợ thanh toán tại toàn bộ mạng lưới cửa hàng.

Trước đó ít ngày, Điện Máy Xanh cũng công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng ngân hàng số Cake by VPBank cho giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2029. Hai bên đặt mục tiêu nâng tổng doanh số giải ngân lên mức hàng tỷ USD, đồng thời mở rộng các sản phẩm và điểm chạm tài chính tại hệ thống cửa hàng vật lý lẫn nền tảng trực tuyến. Đây là định hướng phát triển chủ lực của doanh nghiệp trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, lấy tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích làm trụ cột tăng trưởng.

Tận dụng kho dữ liệu khách hàng và tối ưu chi phí tiếp cận

Đánh giá về tiềm năng của mảng kinh doanh này, báo cáo phân tích từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap chỉ ra Điện Máy Xanh đang hưởng lợi nhuận hoa hồng từ hơn 5 công ty tài chính tiêu dùng đối tác mà không phải gánh chịu rủi ro tín dụng. Quy trình phê duyệt hồ sơ vay được tối ưu hóa với tỷ lệ chấp thuận đạt mức 80% trong thời gian chưa đầy 3 phút. Đơn vị phân tích dự phóng tỷ lệ thâm nhập của mảng tài chính tiêu dùng trên tổng doanh thu bán lẻ của hệ thống sẽ tăng từ mức 35% của năm 2025 lên mốc 50% vào năm 2028.

Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Điện Máy Xanh trên thị trường tài chính tiêu dùng nằm ở khối lượng dữ liệu giao dịch khổng lồ và tần suất tương tác liên tục với hàng triệu khách hàng. Khi kết nối dữ liệu về lịch sử mua sắm, giá trị đơn hàng và thói quen tiêu dùng với hệ thống ứng dụng quản lý, doanh nghiệp có đầy đủ cơ sở để cá nhân hóa các dịch vụ trả góp, tín dụng tiêu dùng và thanh toán trực tuyến.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, việc sở hữu mạng lưới hơn 3.000 cửa hàng trên toàn quốc tính đến cuối tháng 8 giúp hệ thống này tiết giảm đáng kể chi phí tiếp cận khách hàng so với mô hình hoạt động của một công ty tài chính truyền thống. Việc chuyển dịch từ mô hình bán hàng kèm hỗ trợ trả chậm sang một hệ sinh thái tài chính tiêu dùng chuyên biệt được kỳ vọng sẽ tạo ra một lớp giá trị gia tăng mới, đóng góp trực tiếp vào tỷ suất sinh lời của toàn doanh nghiệp trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.