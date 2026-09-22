Lợi thế còn lại của IELTS nếu bỏ cộng điểm

Dự kiến từ năm 2027, thí sinh không được cộng điểm khuyến khích nếu có chứng chỉ IELTS. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Mới đây, tại dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học, Bộ GD&ĐT dự kiến từ năm 2027 sẽ chỉ còn điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách. Các trường không được sử dụng điểm cộng do mình tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung.

Nếu dự thảo được thông qua, thí sinh sẽ không được cộng tối đa 1,5 điểm nếu có chứng chỉ IELTS. Đề xuất ngay lập tức nhận được sự quan tâm của phụ huynh, học sinh. Nhiều người cho rằng bỏ điểm cộng sẽ gây thiệt thòi cho thí sinh đã đầu tư và làm giảm động lực học tiếng Anh.

Thực tế, dù Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ điểm khuyến khích với thí sinh có IELTS, chứng chỉ này vẫn có nhiều lợi thế.

Thứ nhất, theo quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, thí sinh có chứng chỉ IELTS 4.0 được miễn thi môn Tiếng Anh trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Ngoài IELTS, 21 loại chứng chỉ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn tương đương bậc 3/6 trở lên cũng được miễn thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT.

Thực tế hàng năm, hàng chục nghìn thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT. Như năm 2024, số này là gần 67.000. Tuy nhiên, từ năm 2025, số này giảm mạnh ở nhiều địa phương do Bộ GD&ĐT bỏ bắt buộc thi và không quy đổi từ 4.0 IELTS thành 10 điểm.

Thứ hai, trong xét tuyển đại học, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT, cho biết chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được sử dụng để quy đổi, thay thế điểm môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, năm 2026, khoảng 70 đại học quy đổi IELTS thành điểm môn Tiếng Anh để xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm học bạ. Mức quy đổi từ IELTS 4.0.

Mỗi trường lại có một mức quy đổi khác nhau. Ví dụ, có trường cho phép thí sinh đạt IELTS 6.5 được tính 10 điểm môn Tiếng Anh, trong khi một số trường yêu cầu từ 7.5 đến 8.0 mới đạt mức cao nhất. Mức quy đổi một số trường năm 2026 như sau:

Thứ ba, nhiều trường đại học sử dụng IELTS làm điều kiện chứng minh năng lực ngoại ngữ đầu vào; hoặc ưu tiên xét tuyển thí sinh đối với các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chương trình liên kết đào tạo quốc tế...

Thứ tư, thí sinh có IELTS được xem xét công nhận học phần, chuẩn đầu ra đại học theo quy định. Ví dụ, năm 2026, khoảng 80% sinh viên đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân có chứng chỉ IELTS, với 90% đạt từ 6.5 trở lên. Theo quy chế, điều này đồng nghĩa với việc 6.420 em được công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngay khi nhập học (72% tân sinh viên).

Thứ năm, khi vào đại học, sinh viên có đầu vào có nền tảng ngoại ngữ tốt, thể hiện qua chứng chỉ IELTS, dễ dàng tiếp cận nguồn tài liệu quốc tế, tham gia chương trình trao đổi, học tập và nghiên cứu sâu trong lĩnh vực chuyên môn.

"Chúng ta cần nhìn nhận thực chất và xác định việc học tiếng Anh là cần thiết cho quá trình học đại học và nghề nghiệp sau này, hoàn toàn không lãng phí", GS Nguyễn Tiến Thảo chia sẻ sáng 21/9.

Một số lợi thế liên quan đến chứng chỉ IELTS cụ thể như sau: