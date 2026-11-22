Lý Thu Thảo từng được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Thần Tượng Bolero 2017 và là thành viên đội huấn luyện viên Quang Lê. Sau nhiều năm theo đuổi con đường ca hát, nữ ca sĩ mới đây bất ngờ thông báo quyết định dừng lại hành trình hoạt động nghệ thuật, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Cụ thể, Lý Thu Thảo đã đăng tải dòng trạng thái gửi lời tạm biệt đến khán giả sau một thời gian dài gắn bó với âm nhạc. Theo chia sẻ, đây không phải là quyết định được đưa ra trong phút chốc mà là kết quả của quá trình cân nhắc, đắn đo. Nữ ca sĩ cho biết cô buộc phải lựa chọn bản thân, dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe nhiều hơn vì lý do sức khỏe.

Lý Thu Thảo nói lời tạm biệt khán giả, khép lại hành trình hoạt động nghệ thuật vì lý do sức khỏe.

Lý Thu Thảo bày tỏ: "Vì lý do sức khỏe, Thảo buộc phải lựa chọn bản thân và dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.

Cảm ơn tất cả khán giả, những người yêu thương và đồng hành cùng Thảo trong suốt những năm tháng qua. Cảm ơn vì đã cho Thảo những sân khấu đáng nhớ, những tràng pháo tay và thật nhiều tình cảm.

Âm nhạc luôn là một phần thanh xuân đẹp nhất của Thảo. Dù ngày mai không còn đứng dưới ánh đèn sân khấu, Thảo vẫn luôn trân trọng tất cả những gì mình đã có.

Cảm ơn và xin được nói lời tạm biệt!".

Chia sẻ của Lý Thu Thảo nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định của nữ ca sĩ, đồng thời gửi lời động viên, mong cô sớm ổn định sức khỏe và có thêm thời gian dành cho bản thân. Không ít ý kiến tiếc nuối khi một giọng ca từng có thời gian hoạt động nghệ thuật quyết định khép lại hành trình đứng trên sân khấu.

Nhiều khán giả tiếc nuối khi Lý Thu Thảo khép lại hành trình ca hát.

Bên cạnh đó, khán giả cũng dành nhiều tình cảm cho những kỷ niệm mà Lý Thu Thảo đã mang đến trong suốt những năm tháng ca hát. Với những người từng theo dõi cô từ chương trình Thần Tượng Bolero, hình ảnh nữ thí sinh thuộc đội Quang Lê vẫn là một dấu ấn đáng nhớ. Việc cô lựa chọn dừng lại vì sức khỏe cũng nhận được sự đồng cảm, bởi nhiều người cho rằng sức khỏe và cuộc sống cá nhân luôn cần được ưu tiên.

Dù chưa biết liệu đây có phải lời chia tay vĩnh viễn với sân khấu hay chỉ là khoảng thời gian tạm dừng để hồi phục, thông báo của Lý Thu Thảo vẫn khiến những khán giả yêu mến cô không khỏi xúc động. Sau quyết định này, điều mà người hâm mộ mong mỏi nhất là nữ ca sĩ có thể nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và sớm tìm lại trạng thái sức khỏe tốt nhất.

Lý Thu Thảo là học trò của Quang Lê.

Đối với Lý Thu Thảo, âm nhạc có thể khép lại một chặng đường hoạt động nhưng những tình cảm mà khán giả dành cho cô vẫn sẽ là kỷ niệm đẹp. Lời tạm biệt lần này cũng đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc sống của nữ ca sĩ sau nhiều năm gắn bó với ánh đèn sân khấu.