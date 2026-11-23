Mới đây, diễn viên Quốc Trường đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến du lịch cùng gia đình trên trang cá nhân. Đi kèm những khoảnh khắc đời thường, anh viết: “Tạm kết thúc chuyến đi chơi, hẹn cuối tuần sau tiếp tục”. Dòng trạng thái ngắn gọn thu hút sự quan tâm của khán giả, cho thấy nam diễn viên luôn dành thời gian tận hưởng những giây phút quây quần bên người thân.

Sinh năm 1988 tại Cần Thơ, Quốc Trường bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng diễn xuất. Năm 2009, anh giành giải Nhất cuộc thi Ngôi sao ngày mai, mở ra cơ hội theo đuổi con đường phim ảnh chuyên nghiệp. Những năm đầu sự nghiệp, nam diễn viên liên tục tham gia các dự án truyền hình nhưng chưa tạo được dấu ấn rộng rãi.

Nam diễn viên dành thời gian quây quần bên những người thân yêu. Ảnh: Chụp màn hình

Bước ngoặt đến vào năm 2018 với Gạo nếp gạo tẻ, sau đó là vai Vũ trong Về nhà đi con (2019). Hình ảnh chàng trai đào hoa, giàu có nhưng dần trưởng thành trong tình yêu giúp Quốc Trường trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Sau thành công này, anh tiếp tục thử sức ở điện ảnh qua các phim Đôi mắt âm dương, Bẫy ngọt ngào và Kẻ ẩn danh. Đặc biệt, vai diễn trong Bẫy ngọt ngào cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của nam diễn viên với nhân vật có tâm lý phức tạp.

Ngoài diễn xuất, Quốc Trường còn được biết đến với vai trò doanh nhân khi tham gia phát triển thương hiệu mì cay Sasin. Công việc kinh doanh mang lại cho anh nền tảng tài chính vững vàng, sở hữu cơ ngơi rộng lớn tại Cần Thơ dành tặng cha mẹ. Ít ai biết nam diễn viên từng có tuổi thơ khó khăn, sớm làm nhiều công việc để phụ giúp gia đình. Những trải nghiệm ấy góp phần hình thành tính cách tự lập và mong muốn chăm lo cho người thân.

Về chuyện tình cảm, Quốc Trường hiện vẫn độc thân và khá kín tiếng. Anh từng chia sẻ không đặt nặng chuyện kết hôn mà mong muốn tìm được người phù hợp để đồng hành lâu dài. Ở tuổi 38, nam diễn viên có sự nghiệp và cuộc sống ổn định nhưng vẫn dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật.

Quốc Trường từ diễn viên truyền hình đến doanh nhân thành đạt. Ảnh: FBNV

Loạt ảnh du lịch mới đây cùng lời nhắn hẹn cuối tuần sau tiếp tục phần nào cho thấy sự trân trọng của Quốc Trường dành cho những khoảnh khắc bên gia đình. Sau nhiều năm nỗ lực xây dựng sự nghiệp, nam diễn viên vẫn xem tình thân là một trong những giá trị quan trọng của cuộc sống.