Lời tạm biệt của diễn viên Cát Tường

Diễn viên Cát Tường là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn ấn tượng, đồng thời được yêu mến bởi lối dẫn dắt duyên dáng trong các chương trình giải trí. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống đời thường, đặc biệt là hành trình nuôi dạy con gái của nữ nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Cát Tường là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả Việt.

Mới đây, Cát Tường khiến khán giả chú ý khi gửi lời tạm biệt đến mọi người ở quê nhà trước chuyến đi nước ngoài kéo dài gần một tháng. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, từ ngày 8/11 đến 29/11, cô sẽ có hành trình đến Mỹ và ghé thăm nhiều địa điểm khác nhau như Houston, Dallas, North Carolina, Boston, Montreal... Đây là chuyến đi dài ngày với lịch trình di chuyển qua nhiều nơi ở Mỹ, hứa hẹn mang đến cho nữ nghệ sĩ những trải nghiệm mới.

Đáng chú ý, bên cạnh việc cập nhật lịch trình, Cát Tường còn chia sẻ loạt khoảnh khắc thân thiết bên con gái trước ngày lên đường. Trong chuyến đi lần này, con gái không đồng hành cùng mẹ mà ở lại Việt Nam để tiếp tục công việc và cuộc sống riêng. Đăng tải hình ảnh bên con, nữ diễn viên viết: "Tạm biệt ẻm trước khi đi. Hẹn chuyến sau dẫn em theo, giờ lo ở nhà đi làm tốt nha".

Lời nhắn nhủ gần gũi của Cát Tường nhanh chóng thu hút sự chú ý. Có thể thấy, dù con gái đã trưởng thành và có những kế hoạch riêng, nữ diễn viên vẫn dành sự quan tâm, yêu thương đặc biệt cho con. Khoảnh khắc hai mẹ con quấn quýt trước lúc chia xa cũng khiến nhiều người cảm nhận được tình cảm gắn bó giữa hai người.

Dưới bài đăng, đông đảo khán giả gửi lời chúc nữ nghệ sĩ có chuyến đi thuận lợi, vui vẻ và nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Một số người bày tỏ sự thích thú trước những hình ảnh đời thường của hai mẹ con, đồng thời mong chờ Cát Tường tiếp tục cập nhật những khoảnh khắc trong hành trình tại Mỹ. Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng nhắn nhủ nữ diễn viên giữ gìn sức khỏe khi phải di chuyển qua nhiều địa điểm trong thời gian dài.

Cát Tường có chuyến đi 3 tuần ở Mỹ, qua nhiều nơi khác nhau.

Ở tuổi ngoài 40, Cát Tường vẫn duy trì sự năng động, thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật và dành thời gian khám phá cuộc sống. Nữ diễn viên vốn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam, từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và để lại dấu ấn với khả năng diễn xuất đa dạng.

Không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên, cô còn được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vị trí MC của nhiều chương trình truyền hình, đặc biệt là các chương trình kết nối, mai mối.

Về cuộc sống riêng, Cát Tường trải qua hành trình làm mẹ đơn thân trong nhiều năm. Con gái cô thường được gọi thân mật là Na Uy. Nữ diễn viên từng nhiều lần chia sẻ những câu chuyện xoay quanh quá trình nuôi dạy con, từ những khó khăn khi một mình chăm sóc con nhỏ đến niềm vui khi chứng kiến con trưởng thành. Cát Tường cũng khá thoải mái khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con trên mạng xã hội.

Hiện tại, con gái nữ diễn viên đã trưởng thành, có công việc và cuộc sống riêng. Cát Tường cũng có thêm thời gian dành cho bản thân, cân bằng giữa công việc nghệ thuật, gia đình và những chuyến đi trải nghiệm. Dù bận rộn với lịch trình cá nhân, cô vẫn duy trì sự gần gũi với con gái, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm của hai mẹ con.

Chuyến đi Mỹ kéo dài từ ngày 8/11 đến 29/11 lần này cũng là dịp để Cát Tường tận hưởng khoảng thời gian riêng, khám phá những vùng đất mới trước khi trở về tiếp tục công việc tại Việt Nam.

Cát Tường vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật.

Nữ diễn viên cũng dành nhiều thời gian để du lịch, tận hưởng cuộc sống.