Lời tạm biệt của con trai Vân Dung

Sau khi Mùa Hè Năm Ấy chính thức khép lại với tập 27, diễn viên Long Vũ có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân khi đăng dòng trạng thái ngắn gọn: "TẠM BIỆT MÙA HÈ NĂM ẤY", như một lời chia tay với bộ phim đã đồng hành cùng anh trong thời gian qua.

Long Vũ đăng dòng trạng thái “TẠM BIỆT MÙA HÈ NĂM ẤY” sau khi bộ phim khép lại với tập 27. Ảnh: FBNV

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi tập cuối của Mùa Hè Năm Ấy tạo bất ngờ lớn với cách xử lý câu chuyện. Những biến cố tưởng như đã xảy ra trong suốt chặng đường 10 năm sau cùng được hé lộ chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi của Khánh.

Trong Mùa Hè Năm Ấy, Long Vũ đảm nhận vai Nguyên Khánh thời trẻ, một chàng trai đang ở độ tuổi 17-18, bồng bột, đôi khi nông nổi nhưng giàu tình cảm và luôn chân thành với những người mình yêu quý. Khánh có một mối tình thanh xuân nhiều rung động với Kim Phương, cô bạn thân từ nhỏ do Lê Lưu Ly thủ vai. Mối quan hệ giữa hai người mang màu sắc của tình yêu tuổi học trò, vừa ngọt ngào vừa có những hiểu lầm, vụng về và những sai lầm đầu đời.

Đây cũng là dự án đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của Long Vũ khi anh lần đầu có cơ hội đứng chung khung hình với mẹ ruột là NSND Vân Dung. Trong phim, hai người không đảm nhận vai mẹ con mà thuộc hai tuyến nhân vật khác nhau nhưng vẫn tạo được sự chú ý đến với khán giả.

Long Vũ đảm nhận vai Nguyên Khánh thời trẻ, chàng trai 17-18 tuổi với chuyện tình thanh xuân cùng Kim Phương. Ảnh: NSX

Vai Khánh cũng đánh dấu sự trở lại của Long Vũ sau thành công của nhân vật Chải trong Đi giữa trời rực rỡ. Nếu Chải từng giúp nam diễn viên tạo dấu ấn mạnh với hình ảnh một chàng trai trẻ giàu tình cảm, Khánh tiếp tục là một nhân vật ở độ tuổi thanh xuân nhưng có màu sắc khác biệt, đặt Long Vũ vào những tình huống đòi hỏi nhiều chuyển biến tâm lý hơn.

Điểm gây bất ngờ nhất trong tập cuối Mùa Hè Năm Ấy nằm ở cú bẻ lái liên quan đến toàn bộ câu chuyện về tương lai của Khánh và Phương. Sau khi trải qua hàng loạt biến cố, Khánh cuối cùng cũng có được sự ủng hộ của gia đình đối với chuyện tình cảm với Phương. Anh trò chuyện, động viên bà Ngọc yên tâm và mong bà quan tâm đến Phương nhiều hơn, bởi anh hiểu cô đang rơi vào tình thế khó xử sau khi biết những sự thật xảy ra trong quá khứ.

Khánh cũng hứa sẽ thuyết phục bố mẹ về những chuyện đã xảy ra. Trong khi đó, bà Ngọc chuẩn bị hoa để Khánh tặng Phương. Bà Liên cũng đưa cho anh một chiếc nhẫn vàng. Hai bà mẹ cuối cùng hóa giải những khúc mắc, đồng thời thúc giục các con sớm thành đôi. Có sẵn hoa và nhẫn trong tay, Khánh quyết định nhân cơ hội này tỏ tình với Phương.

Khánh và Phương có khoảnh khắc hạnh phúc sau khi những khúc mắc giữa hai gia đình dần được hóa giải. Ảnh: VFC

Trong khoảnh khắc quan trọng, Khánh lại trở nên luống cuống, không biết phải nói gì. Thậm chí, anh còn đeo nhầm nhẫn khiến Phương phải hỗ trợ. Cuối cùng, cả hai vẫn có được khoảnh khắc hạnh phúc trong sự chúc mừng của những người xung quanh. Tưởng như đây là cái kết viên mãn sau hành trình dài đầy sóng gió, nhưng bộ phim ngay sau đó đưa khán giả trở lại công viên quen thuộc.

Khánh lúc này vẫn là cậu học sinh cấp 3. Anh đang nằm gối đầu lên chân Phương và ngủ ngon lành. Khi được cô bạn thân gọi dậy, Khánh mới ngỡ ngàng nhận ra toàn bộ câu chuyện về 10 năm tương lai chỉ là một giấc ngủ kéo dài khoảng 10 phút.

Những biến cố, hiểu lầm, chuyện tình cảm, sự trưởng thành và cả khoảnh khắc Khánh cùng Phương tìm được hạnh phúc hóa ra chỉ diễn ra trong giấc mơ. Dù khiến khán giả bất ngờ, cú twist của Mùa Hè Năm Ấy không chỉ nhằm tạo hiệu ứng ở những phút cuối. Giấc mơ dài của Khánh trở thành cách để nhân vật nhìn lại chính mình và mối quan hệ với Phương.

Khánh bất ngờ nhận ra những biến cố kéo dài 10 năm chỉ là giấc mơ sau một giấc ngủ ngắn. Ảnh: VFC

Sau khi tỉnh dậy, Khánh dường như nhận ra nguyên nhân khiến chuyện tình cảm của hai người liên tục gặp trở ngại. Đó là cả hai đều có những điều muốn nói nhưng lại lựa chọn che giấu cảm xúc thật. Khánh vì thế nhắc Phương rằng nếu muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, cả hai cần thành thật với nhau thay vì để những điều chưa nói trở thành nguyên nhân tạo ra khoảng cách.

Đúng lúc đó, nhóm bạn Ly, Hoàng và Tùng xuất hiện, rủ Khánh và Phương đi ăn, đồng thời bàn bạc về cuộc thi Nữ sinh thanh lịch mà Phương sắp tham gia. Không còn những biến cố nặng nề của tương lai, câu chuyện trở về đúng với không khí của tuổi học trò. Khánh và Phương vẫn chỉ là hai người bạn thân đứng trước những rung động đầu đời, nhưng giờ đây Khánh đã có thêm một bài học quan trọng từ chính giấc mơ của mình.

Đáng chú ý, khi cùng nhóm bạn đi qua công viên, Khánh bất ngờ bắt gặp những nhân vật từng xuất hiện trong giấc mơ. Điều này khiến anh ngạc nhiên, như thể những gì vừa trải qua dù chỉ là giấc mơ vẫn để lại một dấu vết nào đó trong thực tại.

Giấc mơ giúp Khánh nhận ra anh cần thành thật với cảm xúc của mình thay vì tiếp tục che giấu tình cảm dành cho Phương. Ảnh: VFC

Ở một lớp thời gian khác, Khánh của 10 năm sau cũng nhìn thấy hình ảnh mùa hè năm ấy thông qua những cô cậu học trò đang lướt ngang qua mình. Hai khoảng thời gian giao thoa, tạo nên một cái kết vừa bất ngờ vừa giàu tính gợi mở. Với cách kết thúc này, Mùa Hè Năm Ấy không lựa chọn việc kể một tương lai hoàn toàn đã được định đoạt. Thay vào đó, bộ phim đưa Khánh trở về thời điểm anh vẫn còn cơ hội lựa chọn.

Cái kết mở ra một mùa hè khác cho Khánh và Phương, nơi cả hai vẫn còn cơ hội viết tiếp câu chuyện của mình từ những rung động đầu đời. Không có lời chia tay hay những mất mát của tương lai, họ trở về đúng với tuổi trẻ, khi mọi lựa chọn vẫn còn ở phía trước.

Với Long Vũ, hành trình cùng Mùa Hè Năm Ấy cũng chính thức khép lại. Sau dấu ấn với Chải trong Đi giữa trời rực rỡ, vai Nguyên Khánh tiếp tục cho thấy hình ảnh một nam diễn viên trẻ đang từng bước mở rộng màu sắc diễn xuất. Những phản hồi của khán giả sau tập cuối cũng trở thành một phần đáng nhớ trong chặng đường anh theo đuổi màn ảnh.