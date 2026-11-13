Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh nhất hơn 4 năm, kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng gần 39 điểm cơ bản trong 4 phiên giao dịch gần nhất, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn 4 năm, khi nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Fed có thể duy trì lập trường cứng rắn hơn trong những tháng tới.

Lợi suất 2 năm tăng mạnh nhất kể từ năm 2022

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với triển vọng chính sách tiền tệ, tăng 38,8 điểm cơ bản trong 4 phiên giao dịch gần nhất, lên 4,862% vào ngày 12/11. Mức thay đổi này không tính ngày 11/11, khi thị trường trái phiếu Mỹ đóng cửa nhân dịp Ngày Cựu chiến binh (Veterans Day).

Theo dữ liệu của Dow Jones Market Data, đây là mức tăng mạnh nhất của lợi suất trái phiếu 2 năm trong 4 phiên kể từ ngày 15/6/2022. Thời điểm đó, Fed đang bước vào chu kỳ nâng lãi suất với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1987 nhằm kiểm soát lạm phát tăng nóng.

Gennadiy Goldberg, Trưởng bộ phận chiến lược lãi suất Mỹ tại TD Securities, cho rằng diễn biến này phản ánh việc thị trường đang định giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, cũng như khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ duy trì lập trường cứng rắn hơn trong những tháng tới.

Đà tăng đột ngột của lợi suất diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong bối cảnh các báo cáo tháng 10 cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao và thị trường lao động tiếp tục chịu sức ép. Phát biểu hôm thứ Ba của Thống đốc Fed Chris Waller cũng góp phần củng cố kỳ vọng này khi ông cho rằng Fed có thể cần tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12.

Thị trường nâng dự báo đỉnh lãi suất

Theo Goldberg, trong phiên giao dịch ngày 12/11, các nhà giao dịch đã nâng dự báo về khả năng Fed thực hiện hai đợt tăng lãi suất từ nay đến tháng 1. Đồng thời, mức lãi suất đỉnh được dự báo trong chu kỳ này cũng được nâng lên 4,82%, từ 4,44% chỉ vài ngày trước.

Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm vào tháng 9, đưa lãi suất điều hành lên khoảng 3,75 - 4%. Trước đó, chu kỳ tăng lãi suất của Fed bắt đầu từ đầu năm 2022, khi lãi suất điều hành chỉ ở mức 0-0,25%. Đến năm 2023 và 2024, trần lãi suất điều hành được đẩy lên 5,5% trong nỗ lực kiểm soát lạm phát.

Những lo ngại về khả năng lãi suất cao đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái cuối cùng không trở thành hiện thực. Tuy nhiên, cú sốc lãi suất vẫn được xem là một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn tới sự sụp đổ của Silicon Valley Bank và cuộc khủng hoảng ngắn ngủi trong hệ thống ngân hàng khu vực Mỹ năm 2023.

Lợi suất 10 năm vượt 5%, gây sức ép lên cổ phiếu

Lãi suất cũng biến động mạnh dưới thời Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người tiếp quản vị trí này vào tháng 5. Ông chủ trương Fed hạn chế phát ngôn và phản ứng nhiều hơn trước những diễn biến của thị trường. Theo chiến lược của Warsh, số cuộc họp bàn về lãi suất của Fed trong năm tới sẽ giảm một cuộc.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng vượt mốc 5% trong phiên 12/11. Đây là ngưỡng tâm lý quan trọng đối với thị trường tài chính và có thể tạo thêm sức ép lên nhóm tài sản rủi ro, trong đó có cổ phiếu. Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trong phiên thứ Năm. S&P 500, Dow Jones Industrial Average và Nasdaq Composite đều đóng cửa trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực sau thông tin CEO Nvidia Jensen Huang từ chức, trong bối cảnh thị trường vốn đã nhạy cảm với diễn biến của lợi suất trái phiếu và triển vọng chi phí vốn tại Mỹ.