Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao mở cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn

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Chuyên gia về thị trường và kinh tế Mỹ Jeff Sommer nhận định đây là thời điểm phù hợp để mua các loại trái phiếu chất lượng cao như trái phiếu Kho bạc Mỹ, trái phiếu chống lạm phát, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu đô thị.

Ông Jeff Sommer đánh giá mức lãi suất hiện tại giúp các nhà đầu tư dài hạn và người về hưu khóa được các mức lợi suất cao. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro khi lãi suất có thể tiếp tục tăng và cuộc khủng hoảng nợ tại Pháp có nguy cơ gây ảnh hưởng lan rộng.

Báo cáo lạm phát tại Mỹ công bố ngày 14/10 đã làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất ngắn hạn trong năm nay. Dù vậy, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt mốc 5,3% vào tháng 9/2026 và tiếp tục duy trì trên mức 5%, tăng đáng kể từ 4,2% hồi đầu năm nay.

Theo nhà kinh tế Robert J. Shiller của Đại học Yale, mức lợi suất hiện tại đang tiến gần con số trung bình 5,4% tính từ những năm 1950.

Lợi suất trái phiếu tăng mạnh kể từ khi chiến sự tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2/2026, kéo theo giá dầu và lạm phát leo thang. Nhìn lại lịch sử, lợi suất trái phiếu Mỹ từng rơi xuống mức thấp kỷ lục 0,6% trong đại dịch COVID-19.

Xu hướng tăng lãi suất hiện nay cho thấy sự trở lại trạng thái bình thường trước cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn 2007-2009. Ngoài ra, thâm hụt ngân sách của Mỹ, xu hướng giảm mua trái phiếu của các ngân hàng trung ương, các cú sốc lạm phát cùng nhu cầu vốn phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) là những nguyên nhân thúc đẩy mặt bằng lãi suất đi lên.

Tác động của biến động lãi suất thể hiện rõ qua kết quả đầu tư của các quỹ trái phiếu tính đến ngày 15/10. Quỹ iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, chuyên đầu tư vào trái phiếu dài hạn với kỳ hạn trung bình 14,5 năm, ghi nhận mức giảm 6,3% từ đầu năm đến nay và bình quân 8,2% mỗi năm trong 5 năm qua. Trong khi đó, Quỹ Vanguard Total Bond Market Index, chuyên đầu tư vào trái phiếu có kỳ hạn trung bình ngắn hơn, dưới 6 năm, chứng kiến mức giảm thấp hơn: 2% từ đầu năm đến nay và bình quân 0,5% mỗi năm trong 5 năm qua.

Đánh giá về triển vọng thị trường, chiến lược gia trưởng thị trường của công ty quản lý đầu tư độc lập HB Wealth Gina Martin Adams, cho rằng mức lợi suất hiện nay đã ở vùng hợp lý về mặt lịch sử và là cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư giải ngân.

Mới đây nhất, Fed đã nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Mặc dù áp lực lạm phát có thể đẩy lãi suất lên cao hơn và làm tăng nguy cơ suy thoái, bài học từ giai đoạn suy thoái 2007-2009 cho thấy giá trị trái phiếu Kho bạc Mỹ thường sẽ tăng mạnh và đóng vai trò là kênh trú ẩn an toàn khi nền kinh tế suy yếu.