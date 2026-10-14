Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, các ETF hút ròng mạnh 16,8 tỷ USD trong một tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua quay lại diễn biến tích cực, với đà tăng được đóng góp chủ yếu bởi nhóm tiện ích, tiêu dùng và năng lượng. Chỉ số S&P 500 dẫn đầu đà tăng 1,15%, trong khi DJIA tăng 0,93% và Nasdaq tăng thêm 0,64% so với tuần trước.

Dòng vốn ETF cổ phiếu Mỹ ghi nhận mức sụt giảm 29% so với tuần trước, khi chỉ hút thêm 11,5 tỷ USD trong tuần qua, phản ánh dòng vốn suy yếu nhẹ ở nhóm tài sản cổ phiếu nhưng vẫn duy trì ở mức nền cao. Song song đó, ETF trái phiếu Mỹ tiếp tục duy trì quy mô hút ròng với giá trị hơn 16,8 tỷ USD, tăng 0,2% so với tuần trước.

Các ETF cổ phiếu đầu tư ngoài Mỹ ghi nhận dòng vốn cải thiện, với hơn 7,3 tỷ USD hút ròng trong tuần, tăng 71% so với tuần trước, trong bối cảnh dòng vốn vào Mỹ sụt giảm trở lại. Diễn biến này phản ánh xu hướng phân bổ vốn sang các khu vực ngoài Mỹ như châu Âu. Trong khi đó, ETF trái phiếu ngoài Mỹ ghi nhận dòng vốn sụt giảm hơn 47%, đạt gần 1,4 tỷ USD.

Dòng vốn vào ETF hàng hóa đảo chiều sang rút ròng 106 triệu USD. Trong bối cảnh thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ chưa tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 này, áp lực đối với nhóm kim loại quý vẫn còn khi các ngân hàng trung ương đang chuyển sang thắt chặt trở lại.

Dữ liệu mới nhất phản ánh xu hướng tái phân bổ dòng vốn khi dòng tiền sụt giảm tại Mỹ và gia tăng ở các khu vực ngoài Mỹ. Đồng thời, kênh ETF trái phiếu vẫn là điểm nhấn khi liên tục ghi nhận trạng thái hút ròng, khiến dòng vốn có xu hướng co hẹp ở các loại tài sản khác như cổ phiếu và kim loại quý. Các dữ liệu về lạm phát trong tuần cuối tháng 10 và cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ định hình dòng vốn trong thời gian tới.

Tại châu Á, diễn biến rút vốn của dòng vốn ngoại có chiều hướng sụt giảm khi Hàn Quốc chỉ còn rút hơn 4,8 tỷ USD, cùng với Ấn Độ rút 2,6 tỷ USD. Ngoài ra, Đài Loan, Việt Nam và Thái Lan cũng bị rút ròng lần lượt 767 triệu USD, 535 triệu USD và 282 triệu USD.

ETF vào khu vực Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận diễn biến suy giảm dòng vốn, với hơn 22 triệu USD được hút ròng trong tuần qua, so với 110 triệu USD của tuần trước đó. Singapore và Philippines được hút ròng lần lượt 46 triệu USD và 7 triệu USD, trong khi Malaysia và Việt Nam bị rút ròng lần lượt 24 triệu USD và 5 triệu USD.

Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam ghi nhận mức rút ròng 4,6 triệu USD trong tuần qua. VanEck (-5,9 triệu USD) và FUEVFVND (-1,4 triệu USD) là các quỹ bị rút ròng, trong khi E1VFVN30 (2,5 triệu USD) và FUESSVFL (0,2 triệu USD) là hai quỹ hút ròng.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong tuần thứ 3 liên tiếp, với hơn 13.987 tỷ đồng. MCH là tâm điểm bán ròng với hơn 9.534 tỷ đồng, cùng với HDB (2.409 tỷ đồng) và VJC (761 tỷ đồng) dẫn đầu danh sách bán ròng trong tuần. Ngược lại, SHB (179 tỷ đồng), PLX (130 tỷ đồng) và VIC (118 tỷ đồng) dẫn đầu danh sách mua ròng.

Theo thống kê từ gần 28.000 quỹ trên toàn cầu của ABS, dòng vốn cổ phiếu toàn cầu trong tuần qua ghi nhận sự suy giảm mạnh về quy mô, khi chỉ hút ròng khoảng 0,56 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so với mức 34,76 tỷ USD của tuần trước. Đây là mức hút ròng thấp nhất trong vòng 3 tuần, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đang có dấu hiệu thận trọng hơn. Diễn biến này đáng chú ý trong bối cảnh dòng tiền toàn cầu có xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Mỹ là khu vực chịu áp lực rút vốn rõ nhất, với dòng vốn rút ròng 5,11 tỷ USD, qua đó chấm dứt chuỗi 2 tuần hút ròng liên tiếp. Việc dòng tiền đảo chiều tại thị trường Mỹ cho thấy nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn với nhóm cổ phiếu tại thị trường phát triển này. Sau giai đoạn liên tiếp thu hút dòng tiền, áp lực chốt lời hoặc điều chỉnh phân bổ danh mục có thể là nguyên nhân khiến dòng vốn chuyển hướng sang các khu vực khác.

Trái ngược với Mỹ, châu Âu tiếp tục là điểm sáng về dòng vốn, với mức hút ròng 6,19 tỷ USD, đồng thời là mức hút ròng lớn nhất trong vòng 4 tuần. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự quan tâm đối với cổ phiếu châu Âu, bất chấp dòng vốn trên phạm vi toàn cầu đang suy yếu đáng kể.

Châu Á cũng duy trì trạng thái tích cực, với dòng vốn hút ròng 6,16 tỷ USD trong tuần. Việc tiếp tục thu hút vốn cho thấy khu vực này vẫn có sức hấp dẫn tương đối tốt trong phân bổ danh mục toàn cầu. Tuy nhiên, số liệu hiện tại chưa cho phép kết luận dòng tiền đang tập trung vào quốc gia hay nhóm thị trường nào trong khu vực.

Trong khi đó, các thị trường mới nổi tiếp tục chịu áp lực rút vốn, với mức rút ròng 0,752 tỷ USD, đánh dấu tuần thứ 5 liên tiếp bị rút vốn. Đây là tín hiệu cần lưu ý đối với các thị trường mới nổi khi dòng tiền quốc tế chưa cho thấy sự trở lại rõ ràng.