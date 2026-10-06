Lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh, vàng lùi về 4.139 USD

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến từ GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật của chuyên trang FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị ở mốc 4.139 USD/ounce.

Đà trượt dốc diễn ra khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm vọt lên trên 4,85%, kỳ hạn 10 năm tiệm cận 5,35% và kỳ hạn 30 năm vượt ngưỡng 5,70% - mức cao nhất nhiều thập kỷ.

Báo cáo chỉ số PMI dịch vụ ISM dù thấp hơn dự báo nhưng vẫn khẳng định khu vực dịch vụ duy trì đà tăng trưởng ổn định, củng cố sức mạnh cho đồng bạc xanh.

Mặc dù công cụ CME FedWatch ghi nhận xác suất FED nâng lãi suất trong phiên họp tháng 10 chỉ ở mốc 23,8%, những lo ngại về tính bền vững tài khóa dài hạn của Chính phủ Mỹ vẫn liên tục đẩy lợi suất trái phiếu lên cao. Việc lợi suất gia tăng đã trực tiếp làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ đối với kim loại quý.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật, giá vàng đang liên tục kiểm thử việc phá vỡ dải hỗ trợ 4.160-4.180 USD/ounce, rủi ro điều chỉnh có nguy cơ mở rộng về vùng hỗ trợ tiếp theo tại 4.000-4.020 USD/ounce.

Dù vậy, nền tảng cấu trúc dài hạn vẫn nhận lực đỡ khi nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương dự báo đạt mốc 720 tấn trong năm nay.

Tại các thị trường liên thông, giá bạc giao ngay nhích nhẹ lên mốc 61,04 USD/ounce (+0,63%) nhờ tỷ lệ Vàng/Bạc hạ nhiệt xuống dưới mốc 68 USD, hướng tới vùng cản R1 tại 61,74 USD.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay phục hồi lên mốc 1.698 USD/ounce (+0,48%), đối mặt với dải cản R1 tại 1.721 USD và đường MA 50 ngày ở 1.758 USD/ounce.

Giới phân tích tài chính nhận định, biến động từ thị trường nợ Mỹ sẽ tiếp tục chi phối ngắn hạn, định đoạt liệu chốt chặn hỗ trợ S1 tại 4.101 USD có đủ sức ngăn đợt xả hàng hay buộc vàng lùi về kiểm định dải 4.000 USD/ounce.