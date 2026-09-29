Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh chạm đỉnh 27 năm

Tòa nhà Ngân hàng Trung ương Anh ở London. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan Quản lý Nợ Vương quốc Anh (DMO) cho biết, trong phiên giao dịch ngày 29/9, họ đã bán ra 4,25 tỷ bảng Anh (tương đương 5,62 tỷ USD) trái phiếu chính phủ đáo hạn vào tháng 7/2036 với lãi suất cố định 4,875%. Mức lợi suất trung bình đạt 5,383%. Đây là mức lợi suất cao nhất trong bất kỳ cuộc đấu giá trái phiếu 10 năm nào kể từ tháng 9/1999, thời điểm trái phiếu cùng kỳ hạn được bán với lợi suất 5,694%.

Bất chấp chi phí đắt đỏ, nhu cầu của giới đầu tư vẫn rất mạnh mẽ. Dòng tiền đặt mua cao gấp 3,34 lần khối lượng chào bán, phản ánh sức hút ổn định của trái phiếu Chính phủ Anh trong các phiên đấu giá năm nay.

Trước đó, trên thị trường thứ cấp vào ngày 28/9, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng đã chạm đỉnh kể từ tháng 7/2007, đạt mức 5,441%. Tuy nhiên, do không có lô trái phiếu mới nào được phát hành tại thời điểm đó, kết quả phiên đấu giá ngày 29/9 chính thức xác lập kỷ lục mới về chi phí huy động vốn kỳ hạn 10 năm tính từ năm 1999.

Đầu tháng này, Anh cũng phải chịu mức lãi suất vay cao nhất kể từ năm 1998 khi bán ra 4,25 tỷ bảng Anh trái phiếu kỳ hạn 30 năm. Dù vậy, do chính phủ chủ yếu huy động vốn thông qua các kỳ hạn xoay quanh mốc 10 năm, kỷ lục mới nhất này mang ý nghĩa tác động sâu rộng hơn nhiều đến ngân sách quốc gia.

Chi phí đi vay của Anh tăng vọt do chịu tác động kép từ lạm phát và động thái thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương sau khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát. Bên cạnh đó, việc các nền kinh tế lớn như Mỹ, Đức và Pháp ồ ạt phát hành nợ cũng buộc giới đầu tư toàn cầu đòi hỏi mức tỷ suất sinh lời cao hơn.

Phát biểu tại hội nghị thường niên vào đầu tuần, Bộ trưởng Tài chính John Healey khẳng định kỷ luật tài khóa sẽ là kim chỉ nam cho bản dự toán ngân sách thường niên công bố vào tháng tới.

Tuy nhiên, chính phủ đang đối mặt với bài toán nan giải đó là khó kìm hãm chi phí lương hưu và quỹ phúc lợi đang phình to, trong khi đã cam kết không tăng các loại thuế chủ chốt. Thách thức càng chồng chất khi tân Thủ tướng Andy Burnham mong muốn tăng ngân sách cho quốc phòng và an sinh xã hội, đồng thời chịu sức ép trước mắt phải tung ra các gói trợ cấp năng lượng cho hộ gia đình.