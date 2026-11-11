Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt sau báo cáo lạm phát

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong chính sách lãi suất ngắn hạn của Fed, tăng hơn 15 điểm cơ bản, lên 4,698%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, mức tham chiếu quan trọng đối với chi phí vay thế chấp và nhiều loại tín dụng khác, tăng hơn 7 điểm cơ bản, lên 4,938%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm cũng tăng hơn 3 điểm cơ bản, đạt 5,29%. Một điểm cơ bản tương đương 0,01 điểm phần trăm. Lợi suất trái phiếu tăng đồng nghĩa với giá trái phiếu giảm, phản ánh việc giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ.

Đà tăng mạnh của lợi suất diễn ra sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo tăng 0,3% của các nhà kinh tế tham gia khảo sát do Dow Jones thực hiện. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn con số 0,6% ghi nhận trong tháng 9.

Chỉ số CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng vốn thường xuyên biến động mạnh, tăng 0,3%, vượt mức dự báo 0,2% và tương đương mức tăng của tháng trước.

Trước khi báo cáo CPI được công bố, phát biểu tại một hội nghị ngân hàng trung ương do Ngân hàng trung ương Anh (BoE) tổ chức ở London, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông sẵn sàng ủng hộ những biện pháp mạnh mẽ hơn nếu dữ liệu lạm phát tiếp tục cao hơn kỳ vọng.

Theo ông Waller, trong trường hợp lạm phát không hạ nhiệt như mong muốn, Fed cần cân nhắc nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12, thay vì mức tăng thông thường 0,25 điểm phần trăm. Ông cảnh báo việc phản ứng không đủ mạnh trước áp lực giá cả có thể ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng trung ương trong cuộc chiến chống lạm phát.

Những phát biểu trên, kết hợp với báo cáo CPI mới nhất, khiến thị trường trái phiếu điều chỉnh mạnh khi nhà đầu tư đánh giá lại khả năng Fed đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất.

Bà Lindsay Rosner, người đứng đầu bộ phận đầu tư thu nhập cố định đa lĩnh vực tại Goldman Sachs Asset Management, nhận định lạm phát cao hơn dự kiến làm gia tăng khả năng chu kỳ thắt chặt tiền tệ của Fed kéo dài sang năm 2027. Theo bà Rosner, nếu CPI tiếp tục duy trì ở mức cao, Fed có thể phải triển khai các biện pháp thắt chặt quyết liệt hơn. Goldman Sachs Asset Management vẫn xem việc tăng lãi suất trong tháng 12 là kịch bản cơ sở, bất chấp những lo ngại về triển vọng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, tình trạng lạm phát dai dẳng khiến khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2027 chưa thể bị loại trừ.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách ngày 8-9/12. Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát mới đã làm gia tăng sự chú ý đối với khả năng ngân hàng trung ương Mỹ lựa chọn bước điều chỉnh mạnh hơn.

Báo cáo CPI tháng 10 được công bố trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy sức chống chịu đáng kể. Theo số liệu việc làm công bố tuần trước, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn gấp đôi mức dự báo của các nhà kinh tế Phố Wall.

Sự kết hợp giữa tăng trưởng việc làm tương đối vững chắc và lạm phát cao hơn kỳ vọng có thể khiến Fed có thêm dư địa để tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI), dự kiến công bố ngày 13/11, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về xu hướng giá cả ở cấp độ bán buôn và đánh giá khả năng Fed điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp cuối cùng của năm 2026.

Các chuyên gia nhận định nếu những số liệu lạm phát tiếp theo tiếp tục vượt dự báo, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có thể duy trì ở mức cao, qua đó làm gia tăng chi phí vay vốn đối với doanh nghiệp và hộ gia đình, đồng thời tạo thêm sức ép đối với thị trường tài chính và triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ.