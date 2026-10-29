Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed. Ảnh: THX/TTXVN

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 28/10, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10, trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng lạm phát và khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất vào cuối năm.

Theo đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, được xem là mức tham chiếu quan trọng đối với chi phí vay vốn dài hạn, tăng hơn 3 điểm cơ bản, lên 5,026%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 5,354%.

Ngược lại, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm hơn với những thay đổi trong chính sách lãi suất ngắn hạn của Fed, giảm hơn 3 điểm cơ bản, xuống còn 4,704%.

Một điểm cơ bản tương đương 0,01 điểm phần trăm. Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều nhau.

Diễn biến trái chiều giữa lợi suất trái phiếu ngắn hạn và dài hạn cho thấy thị trường đang có những đánh giá khác nhau về triển vọng chính sách tiền tệ trước mắt và rủi ro lạm phát trong dài hạn.

Tại cuộc họp kết thúc ngày 28/10, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy khả năng chống chịu tương đối tốt, trong khi áp lực giá cả chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed nhấn mạnh ngân hàng trung ương vẫn tập trung vào mục tiêu ổn định giá cả, đồng thời đánh giá tình hình thị trường lao động hiện nay tương đối tích cực.

Mặc dù Fed không điều chỉnh lãi suất trong tháng 10, giới đầu tư vẫn kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trước khi năm 2026 kết thúc.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang phản ánh xác suất khoảng 85,7% Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo, dự kiến diễn ra ngày 9/12.

Các chuyên gia cho rằng kỳ vọng này phản ánh những lo ngại về khả năng lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, buộc Fed phải cân nhắc giữa mục tiêu kiểm soát giá cả và duy trì tăng trưởng kinh tế.

Trong những ngày tới, giới đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến một loạt số liệu kinh tế quan trọng, dự kiến được công bố ngày 29/10, bao gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III, cùng các báo cáo về thu nhập và chi tiêu cá nhân.

Trong đó, chỉ số giá PCE được xem là thước đo lạm phát quan trọng mà Fed ưu tiên sử dụng để đánh giá xu hướng giá cả và đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ.

Các số liệu về GDP và chi tiêu tiêu dùng cũng sẽ giúp thị trường xác định liệu nền kinh tế Mỹ có tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh chi phí vay vốn cao hay không.

Ông Steve Rick, chuyên gia kinh tế trưởng tại TruStage, nhận định các báo cáo kinh tế sắp được công bố sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình những quyết định tiếp theo của Fed.

Theo ông Rick, việc Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10 không đồng nghĩa với việc chu kỳ tăng lãi suất đã kết thúc, đặc biệt nếu lạm phát không có dấu hiệu hạ nhiệt. Các nhà hoạch định chính sách sẽ cần đánh giá liệu áp lực giá cả hiện nay chỉ mang tính tạm thời hay đang lan rộng trong toàn bộ nền kinh tế.

Giới phân tích nhận định diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào triển vọng lạm phát, sức mạnh của thị trường lao động và định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn ở mức cao, chi phí vay thế chấp, vay mua ô tô và huy động vốn của doanh nghiệp có thể tiếp tục chịu sức ép, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, tiêu dùng và triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ trong những tháng cuối năm.