Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh xuống dưới 5%

Đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, thước đo dùng để định giá các khoản vay thế chấp, vay mua ô tô và nợ thẻ tín dụng, giảm hơn 17 điểm cơ bản xuống 4,972%. Đây là lần đầu tiên chỉ số này xuống dưới mốc 5% kể từ ngày 23/9, đồng thời là mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ ngày 10/3/2023.

Cùng ngày, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, loại biến động sát với chính sách lãi suất ngắn hạn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), giảm hơn 16 điểm cơ bản xuống 4,659%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm, loại nhạy cảm nhất với các diễn biến địa chính trị, giảm hơn 14 điểm cơ bản xuống 5,296%. (Một điểm cơ bản tương đương 0,01%; lợi suất và giá trái phiếu luôn biến động ngược chiều nhau.)

Ông Mitch Goldberg, Chủ tịch ClientFirst Strategy, nhận định: “Đây là động thái tìm đến sự an toàn. Mọi người đột nhiên lo ngại trước khối lượng trái phiếu khổng lồ được phát hành bởi các công ty liên quan đến AI. Khi lãi suất tăng cao, nhà đầu tư muốn nắm giữ những tài sản mà họ tin rằng vẫn sẽ duy trì được giá trị cho đến ngày đáo hạn”.

Ông Larry Holzenthaler, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao về thu nhập cố định tại Catalyst Funds, cho rằng lần đầu tiên sau một thời gian dài, trái phiếu kho bạc Mỹ lại trở thành kênh trú ẩn an toàn khi cổ phiếu công nghệ suy yếu, rủi ro tại Trung Đông leo thang và giá dầu tăng cao.

Sự đảo chiều của thị trường trái phiếu diễn ra trong bối cảnh vẫn còn nhiều hoài nghi về hàng tỷ USD đang được rót vào việc xây dựng các mạng lưới AI. Trả lời báo giới cùng ngày, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết nhu cầu đối với các “neocloud” (nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây chuyên biệt cho hạ tầng công nghệ hiệu năng cao phục vụ AI) đang tăng vọt vượt dự báo, trong khi nguồn vốn lại trở nên khan hiếm.

Đà phục hồi của giá trái phiếu chính phủ Mỹ trong tuần này đánh dấu bước ngoặt so với đầu tháng, thời điểm lợi suất kỳ hạn 10 năm và 30 năm chạm mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ do nhà đầu tư lo ngại lạm phát và giá năng lượng leo thang. Tuy nhiên, khi lợi suất vượt ngưỡng 5%, tâm lý thị trường bắt đầu thay đổi, bởi mức lợi suất này trở nên đủ hấp dẫn để bù đắp rủi ro lạm phát ở mức trên 3%.

Bên cạnh đó, căng thẳng tại Trung Đông thúc đẩy tâm lý e ngại rủi ro. Chốt phiên 22/10, giá dầu thô WTI kỳ hạn tăng 2,39% lên 99,47 USD/thùng; giá dầu Brent, chuẩn giá toàn cầu, tăng 4% lên 113,17 USD/thùng. Giá năng lượng tăng sau khi tờ New York Times, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, đưa tin Mỹ và Israel đang cân nhắc nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran thông qua một chiến dịch “ngắn nhưng cường độ cao” sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.