Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì trên ngưỡng 5%

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục duy trì trên ngưỡng 5% trong phiên giao dịch ngày 13/11, có thời điểm chạm mức 5,174%, khi các nhà đầu tư đánh giá số liệu lạm phát sản xuất mới nhất và triển vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong phiên giao dịch 13/11, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản, lên 5,133%, sau khi có thời điểm đạt 5,174%. Đây là mức lợi suất tham chiếu quan trọng đối với lãi suất cho vay thế chấp, vay mua ô tô và nhiều khoản tín dụng tiêu dùng tại Mỹ.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm hơn với triển vọng chính sách lãi suất của Fed, giảm nhẹ xuống 4,855%. Lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng 4 điểm cơ bản, lên 5,47%.

Diễn biến trên diễn ra sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố báo cáo cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10/2026 tăng 0,3% so với tháng trước đó, thấp hơn mức dự báo 0,4% của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones. Tuy nhiên, PPI tăng tới 6,5% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 11/2022, cho thấy áp lực lạm phát vẫn dai dẳng.

Đáng chú ý, PPI không bao gồm thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại tăng 0,5% trong tháng 10. Ông Chris Rupkey, chuyên gia kinh tế trưởng tại FWDBONDS, nhận định báo cáo không mang lại tín hiệu tích cực đáng kể, đồng thời cảnh báo áp lực tăng giá ở khâu sản xuất có thể tiếp tục truyền sang giá tiêu dùng.

Trước đó, trong phiên 12/11, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 13 điểm cơ bản, vượt ngưỡng 5%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng hơn 15 điểm cơ bản, phản ánh lo ngại về triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang dự báo khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 8-9/12. Trong đó, xác suất Fed tăng 0,25 điểm phần trăm lãi suất vào khoảng 86%, trong khi khả năng tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm là 14%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu diễn biến trái chiều khi giới đầu tư đánh giá triển vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12/2026 giảm 0,1%, xuống 88,63 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng 0,3%, lên 96,11 USD/thùng.

Giới phân tích nhận định lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng nếu lạm phát duy trì ở mức cao, buộc Fed phải kéo dài chính sách tiền tệ thắt chặt.