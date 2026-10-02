Lợi suất trái phiếu hạ nhiệt, Phố Wall hồi phục

Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 7.666 điểm, phục hồi từ mức thấp nhất trong 2 tuần. Dow Jones Industrial Average nhích 20 điểm, tương đương 0,04%, lên 50.926 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,04% lên 26.871 điểm.

Diễn biến thị trường phản ánh trạng thái giằng co giữa 2 lực đối lập: dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy nền kinh tế duy trì sức mạnh, trong khi áp lực lạm phát và lợi suất trái phiếu tăng cao lại làm dấy lên lo ngại về triển vọng chính sách tiền tệ của FED.

Trước đó trong phiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, với lợi suất kỳ hạn 10 năm có thời điểm chạm mức cao nhất trong 24 năm, sau khi báo cáo sản xuất từ Viện Quản lý cung ứng (ISM) cho thấy giá đầu vào tăng trở lại, củng cố lo ngại lạm phát.

Áp lực lên thị trường càng rõ hơn khi số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm xuống 197.000, thấp hơn dự báo, phản ánh thị trường lao động vẫn vững chắc. Điều này tiếp tục làm gia tăng kỳ vọng rằng FED có thể duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn.

Tuy nhiên, đà tăng lợi suất không kéo dài. Lực mua trái phiếu quay trở lại giúp lợi suất hạ nhiệt, đặc biệt sau phát biểu của Phó Chủ tịch FED Philip Jefferson, cho rằng ngân hàng trung ương có thể kiên nhẫn trước khi cân nhắc thêm các bước đi về lãi suất, sau đợt tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 9.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn phản ánh kỳ vọng chính sách ngắn hạn của FED, giảm khoảng 10 điểm cơ bản và ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong ngày kể từ tháng 8-2025. Diễn biến này giúp cải thiện tâm lý trên thị trường cổ phiếu trong nửa cuối phiên.

Theo giới phân tích, thị trường hiện đang điều chỉnh lại kỳ vọng sau giai đoạn lợi suất tăng mạnh nhất trong nhiều năm. Dù định giá cổ phiếu đã giảm so với trước, mặt bằng hiện tại vẫn chưa được xem là hấp dẫn tuyệt đối, khiến thị trường dễ dao động theo từng dữ liệu kinh tế.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư được cho là đang thích nghi với một “trạng thái bình thường mới”, nơi lãi suất cao hơn kéo dài và biến động giữa các lớp tài sản như cổ phiếu và trái phiếu trở nên rõ nét hơn.

Ngắn hạn, thị trường sẽ tiếp tục tập trung vào báo cáo việc làm chính thức của Mỹ vào cuối tuần - yếu tố có thể quyết định hướng đi tiếp theo của kỳ vọng lãi suất và xu hướng dòng tiền trong tháng tới.