Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trước quyết định lãi suất của Fed

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo dữ liệu thị trường, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, được xem là mức tham chiếu quan trọng đối với chi phí vay vốn dài hạn, tăng hơn 1 điểm cơ bản, lên 5,003%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng tăng lên 5,316%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 3 điểm cơ bản, đạt 4,741%.

Một điểm cơ bản tương đương 0,01 điểm phần trăm. Lợi suất trái phiếu biến động ngược chiều với giá trái phiếu.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Fed bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 27/10, với quyết định về lãi suất dự kiến được công bố ngày 28/10.

Giới đầu tư nhìn chung kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành trong biên độ mục tiêu hiện tại từ 3,75-4%. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang phản ánh xác suất khoảng 90% Fed sẽ không điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp lần này.

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của thị trường không chỉ nằm ở quyết định trước mắt mà còn ở những tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong các tháng cuối năm 2026.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát tuyên bố chính sách của Fed và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed sau khi quyết định lãi suất được công bố, nhằm đánh giá khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục duy trì lập trường thận trọng hoặc xem xét tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát kéo dài.

Trong khi đó, các số liệu kinh tế mới công bố cho thấy hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục có những diễn biến trái chiều.

Theo báo cáo về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, chỉ số này tăng 1,8% trong tháng 9, cao hơn một chút so với mức dự báo tăng 1,7% của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát do Dow Jones thực hiện. Kết quả này cho thấy nhu cầu đối với một số mặt hàng sản xuất có thời gian sử dụng dài vẫn duy trì tương đối tích cực.

Đối với thị trường bất động sản, doanh số bán nhà mới trong tháng 9 giảm 0,6% so với tháng trước, xuống mức 676.000 căn tính theo tốc độ hằng năm đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn dự báo 653.000 căn của các chuyên gia kinh tế được Dow Jones khảo sát.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), dự kiến công bố ngày 29/10. Đây là thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm khi đánh giá xu hướng giá cả và đưa ra quyết định về lãi suất.

Các chuyên gia nhận định kết quả cuộc họp Fed cùng số liệu lạm phát mới sẽ có vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ Mỹ trong những tháng cuối năm, qua đó ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu, chi phí vay vốn và diễn biến của các thị trường tài chính.