Lợi suất kho bạc lên đỉnh, chứng khoán Mỹ 'rung lắc'

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 131 điểm, tương đương 0,3%, xuống 51.349 điểm. S&P 500 mất 0,2% còn 7.670 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,1% xuống 26.797 điểm.

Tâm điểm của thị trường là đà tăng của lợi suất trái phiếu dài hạn Mỹ. Trái phiếu kỳ hạn 30 năm chạm 5,62%, mức cao nhất kể từ tháng 6-2002, trong khi lợi suất 10 năm lên 5,29%, cao nhất kể từ tháng 6-2007. Đà tăng này phản ánh kỳ vọng lạm phát vẫn dai dẳng và khả năng FED có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Tuy nhiên, thị trường phần nào thu hẹp đà giảm vào cuối phiên khi lợi suất hạ nhiệt từ mức đỉnh trong ngày. Một số phát biểu mang tính “chờ đợi dữ liệu” từ Chủ tịch FED New York John Williams cũng giúp xoa dịu tâm lý nhà đầu tư. Ông cho rằng FED vẫn còn thời gian để đánh giá thêm dữ liệu trước khi quyết định bước đi tiếp theo về lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất FED tăng ít nhất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 10 đã giảm còn 51,5%, từ gần 70% trước đó trong phiên, phản ánh sự điều chỉnh kỳ vọng sau phát biểu của FED.

Giá dầu cũng quay đầu giảm nhẹ khi thị trường xuất hiện tín hiệu nối lại hoạt động xuất khẩu tại một số khu vực Trung Đông, qua đó giúp giảm bớt áp lực lạm phát. Dù vậy, rủi ro địa chính trị liên quan đến Iran vẫn tiếp tục khiến thị trường năng lượng biến động mạnh.

Trong tuần này, giới đầu tư tập trung vào chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của FED, dự kiến công bố vào 30-9, cùng với báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào cuối tuần. Đây được xem là các dữ liệu then chốt có thể định hình kỳ vọng chính sách lãi suất trong ngắn hạn.

Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tiếp tục thu hút sự chú ý. Công ty AI Anthropic công bố hồ sơ IPO cho thấy tăng trưởng mạnh nhưng cũng ghi nhận thua lỗ lớn hơn, trong khi định giá có thể vượt mốc nghìn tỷ USD. Meta tăng 3,3% bất chấp cạnh tranh gia tăng từ các mô hình AI mới, cho thấy dòng tiền vẫn ưu tiên các nền tảng công nghệ lớn có hệ sinh thái mạnh.

Trong ngắn hạn, thị trường vẫn bị chi phối bởi 2 yếu tố chính: lãi suất cao kéo dài và kỳ vọng tăng trưởng AI. Sự giằng co này khiến chứng khoán Mỹ duy trì trạng thái biến động thấp nhưng nhạy cảm với dữ liệu kinh tế mới.