Lợi suất hạ nhiệt sau khi quan chức Fed phát tín hiệu không tăng lãi suất trong năm 2027

Ông John Williams, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York. (Ảnh: Bloomberg).

Quan chức quyền lực lên tiếng

Ông John Williams, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, nhận định Fed có thể cần tăng lãi suất thêm một lần trong năm nay, nhưng hiện chưa có lý do gì để tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm 2027.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào ngày 13/10, ông Williams chia sẻ: “Tôi vẫn giữ quan điểm rằng có thể sẽ cần thêm một đợt tăng lãi suất. Nhưng tại thời điểm này, tôi không thấy có lý do gì để tin rằng sau đó chúng ta cần thực hiện thêm các bước tăng lãi suất nào nữa”.

Ông Williams cho biết vẫn có những dấu hiệu cho thấy lạm phát sẽ chậm lại "đáng kể" và tiến gần đến mục tiêu 2% của Fed vào năm tới, khi tác động từ thuế quan và cú sốc giá năng lượng phai nhạt. Theo ông, điều này - cùng với các dấu hiệu khác cho thấy lạm phát cơ bản đang hạ nhiệt - sẽ giúp giải quyết áp lực giá cả phát sinh từ quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ AI.

Ông Williams cũng đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch và thành viên có quyền biểu quyết thường trực của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan định đoạt lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ. Vì những vị trí quan trọng này, các phát biểu của ông luôn thu hút sự chú ý của thị trường tài chính.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở nhiều kỳ hạn đã đồng loạt giảm sau tuyên bố của ông Williams. Lợi suất 2 năm - vốn đặc biệt nhạy cảm với lộ trình lãi suất của Fed - đã xóa sạch mức tăng lên tới 3 điểm cơ bản (bps) trước đó.

Quan điểm của ông Williams phù hợp với dự báo chung về lãi suất mà Fed đưa ra sau cuộc họp tháng 9. Tuy nhiên, một số đồng nghiệp của ông - bao gồm Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack và Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Lorie Logan - đã khẳng định rõ Fed cần tăng lãi suất thêm vài lần nữa để đưa lạm phát trở lại 2%.

Tương tự, các nhà đầu tư cũng dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 12 và 2 lần nữa trong năm 2027, dựa theo tín hiệu từ thị trường tương lai.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Williams nhấn mạnh triển vọng chính sách có thể thay đổi và đặc biệt lưu ý ông vẫn đang theo dõi sát sao ảnh hưởng của AI đến lạm phát.

Ông nói: “Lúc này mới đang là giữa tháng 10. Nền kinh tế đang chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau, và chúng tôi cần tiếp tục theo dõi các dữ liệu”.

Các nhà hoạch định chính sách sẽ nhận được báo cáo mới về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 14/10. Đây là báo cáo CPI cuối cùng trước cuộc họp chính sách vào ngày 27 - 28/10.

Ông Williams đánh giá các yếu tố tác động đến lạm phát

Bất chấp cú sốc gần đây về giá dầu thô, ông Williams vẫn tin xu hướng của giá cả trong dài hạn là “thiểu phát” - tức giá cả tăng lên nhưng với tốc độ chậm hơn trước. Theo ông, thuế quan, giá năng lượng và AI tuy đang gây áp lực lên giá cả, nhưng chúng không nhất thiết báo hiệu lạm phát cơ bản sẽ tăng trở lại. Trên thực tế, các thước đo lạm phát cơ bản đã giảm xuống.

Ngoài ra, ông nói thêm rằng điều quan trọng là thị trường lao động không mất cân bằng và gây thêm sức ép lên lạm phát.

Vị quan chức nhận xét: “Nhìn chung, đây không phải là một nền kinh tế đang tăng trưởng quá nóng. Đây cũng không phải là nền kinh tế mà áp lực lạm phát gia tăng vượt ra ngoài phạm vi những cú sốc cụ thể mà chúng ta đang trải qua”.

Tuy nhiên, ông Williams thừa nhận nhu cầu liên quan đến việc phát triển hạ tầng AI đang vượt xa nguồn cung và sự mất cân đối này sẽ không sớm được giải quyết.

Về dài hạn, ông vẫn lạc quan AI sẽ giúp cải thiện năng suất, qua đó góp phần kiềm chế lạm phát. Dù vậy, ông thừa nhận việc dự đoán chính xác khi nào những lợi ích này sẽ bắt đầu phát huy tác dụng là điều rất khó.