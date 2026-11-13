Lợi suất cổ phiếu cao hơn ở doanh nghiệp châu Âu công bố ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn nghiên cứu do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố mới đây cho biết, lợi suất cổ phiếu của doanh nghiệp châu Âu cao hơn khoảng 1,3 điểm phần trăm mỗi quý khi doanh nghiệp nêu cụ thể vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả này dựa trên so sánh giữa những quý có và không có công bố như vậy tại cùng một doanh nghiệp, sau khi đã tính đến biến động chung của ngành và kết quả kinh doanh ngoài dự kiến.

Nhóm nghiên cứu phân tích các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thuộc chỉ số chứng khoán STOXX Europe 600 từ quý I/2017 đến quý II/2026. Các tác giả chỉ ghi nhận những trường hợp doanh nghiệp nêu rõ vai trò của AI trong cung cấp hạ tầng, phát triển sản phẩm hoặc cải tiến quy trình. Khi loại các công ty công nghệ thông tin khỏi mẫu, nhóm nghiên cứu vẫn ghi nhận mức chênh lệch lợi suất cổ phiếu tương tự.

Với trái phiếu bằng euro của các doanh nghiệp phi tài chính, nghiên cứu giai đoạn 2019-2026 cho thấy nhà đầu tư yêu cầu mức lợi suất cao hơn lãi suất tham chiếu để bù đắp rủi ro. Ở nhóm doanh nghiệp nêu rõ cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phần lợi suất tăng thêm này thấp hơn khoảng 0,05 điểm phần trăm so với nhóm không công bố thông tin cụ thể.

Theo các tác giả, kết quả trên phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về lợi nhuận tương lai. Thông tin do doanh nghiệp công bố chưa đủ để xác định mức tăng năng suất thực tế hay kết luận rằng ứng dụng AI trực tiếp làm giảm chi phí huy động vốn. Tuy nhiên, nếu lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng, giá cổ phiếu có thể giảm mạnh và nhà đầu tư có thể đòi hỏi lợi suất trái phiếu cao hơn.