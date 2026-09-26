Lợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh

Trong ảnh: Đồng 100 đô la Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhà đầu tư tổ chức Trung Quốc đang gia tăng đầu tư vào trái phiếu chất lượng cao, kỳ hạn ngắn và trung hạn của các nước vùng Vịnh nhờ lợi suất hấp dẫn, trong khi các ngân hàng Trung Quốc ngày càng tham gia sâu hơn vào hoạt động phát hành trái phiếu tại khu vực.

Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI ngày 25/9, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên. Các tổ chức này chủ yếu mua trái phiếu được xếp hạng đầu tư với kỳ hạn 3-5 năm và thường nắm giữ đến khi đáo hạn.

Ông Ritesh Agarwal, người đứng đầu bộ phận thị trường vốn nợ của Emirates NBD Capital tại Dubai, cho biết tỷ lệ trái phiếu vùng Vịnh được phân bổ cho các nhà đầu tư châu Á đang tăng lên. Hoạt động của các nhà đầu tư châu Á từng suy giảm sau khi cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc bắt đầu năm 2021, nhưng đã phục hồi trong 12-18 tháng qua.

Xung đột với Iran khiến hoạt động của các quỹ quản lý tài sản và quỹ phòng hộ châu Á giảm nhẹ, trong khi các ngân hàng Trung Quốc vẫn tiếp tục đầu tư.

Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), giá trị trái phiếu vùng Vịnh do Trung Quốc nắm giữ đã tăng lên gần 14 tỷ USD vào giữa năm 2025, từ 9,6 tỷ USD một năm trước đó và tăng gấp 9 lần so với giữa năm 2017. Trong đó, UAE chiếm 7,8 tỷ USD, Qatar 5,3 tỷ USD và Saudi Arabia 657 triệu USD. Khoảng 7,5 tỷ USD là trái phiếu ngắn hạn và 6,3 tỷ USD là trái phiếu dài hạn.

Xếp hạng của Cbonds về các ngân hàng thu xếp phát hành trái phiếu tại Trung Đông trong giai đoạn từ tháng 1-8/2026 cho thấy vai trò ngày càng lớn của các ngân hàng Trung Quốc trong việc đưa trái phiếu của khu vực ra thị trường.

Theo xếp hạng, Ngân hàng Công thương Trung Quốc đứng thứ 16 và Ngân hàng Trung Quốc đứng thứ 18. Ba ngân hàng khác của Trung Quốc cùng đứng thứ 29. Cả 5 ngân hàng này đều tham gia thu xếp đợt phát hành trái phiếu chính phủ Saudi Arabia trị giá 11,5 tỷ USD hồi tháng 1. Ngân hàng Trung Quốc cũng tham gia các đợt phát hành tương tự của Kuwait và Abu Dhabi.

Theo các chuyên gia, trái phiếu vùng Vịnh hấp dẫn nhà đầu tư châu Á nhờ mức lợi suất cao hơn so với các tài sản có cùng xếp hạng tín nhiệm tại một số thị trường khác, trong khi nguồn cung trái phiếu chất lượng cao tại các thị trường mới nổi ngoài vùng Vịnh tương đối hạn chế.