Lối sống Xanh trong tâm thức: Nghệ sĩ Ngân Quỳnh và triết lý "Chấp nhận thực tại để bền vững" (Ngộ 2)

Nhắc đến Lam Kinh là nhắc đến một vùng đất gắn với tên tuổi của Lê Lợi và Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nhưng Lam Kinh không chỉ được biết đến với vai trò là quê hương của vị anh hùng dân tộc. Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược nà Minh, vùng đất Lam Sơn đã trở thành Lam Kinh - Tây Kinh của triều Hậu Lê, để lại một quần thể di tích mang nhiều dấu ấn của một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử dân tộc.