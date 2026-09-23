Lối sống Xanh trong tâm thức: Nghệ sĩ Ngân Quỳnh và triết lý "Chấp nhận thực tại để bền vững" (Ngộ 2)
Trong bộ tiêu chuẩn ESG, yếu tố Xã hội luôn đề cao sự bao trùm, sự phát triển con người và sức khỏe tinh thần. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh không ngần ngại thừa nhận một điểm trừ trong vai trò làm mẹ: Đặt quá nhiều áp lực học hành và kỳ vọng lên người con trai.
Phát triển bền vững không chỉ là những mục tiêu vĩ mô về kinh tế xanh hay tuần hoàn, mà còn khởi nguồn từ tâm thức và cách chúng ta vun đắp "hệ sinh thái" gia đình. Trò chuyện cùng nghệ sĩ Ngân Quỳnh – "người mẹ quốc dân" quen thuộc trên màn ảnh nhỏ – chúng ta nhận ra một khía cạnh sâu sắc của sự bền vững: Việc cân bằng sức khỏe tinh thần, dung dưỡng các giá trị cốt lõi và kiến tạo cuộc sống bình yên từ triết lý tinh giản suy nghĩ, "chấp nhận những gì đang có".
Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/ngo-2-khong-suy-nghi-qua-nhieu-va-chap-nhan-nhung-gi-dang-co-118830.html