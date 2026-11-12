Lối sống lành mạnh và văn hóa sức khỏe trong cuộc sống

Theo số liệu của Cục Thống kê, năm 2024, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 74,7 (phụ nữ 77,3, nam giới 72,3), cao hơn trung bình thế giới. Dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 17,2 triệu người cao tuổi và năm 2049 số người cao tuổi gần 27 triệu. Tuổi thọ người Việt cao, nhưng số năm “sống vui, sống khỏe” còn chưa nhiều. Không ít người vẫn còn có những quan điểm chưa đúng đắn về cuộc sống, chất lượng sống, nên chạy theo đồng tiền, đố kỵ, bon chen, toan tính, cau có, nóng giận; quên đi mất những giá trị vô cùng to lớn của sức khỏe bản thân và văn hóa, tinh thần…

Đề án đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 tất cả đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ ba loại hình thiết chế văn hóa cơ bản, gồm trung tâm văn hóa - nghệ thuật, bảo tàng, thư viện; 80% tỉnh, thành có đủ 3 công trình thể thao cơ bản gồm nhà thi đấu, sân vận động, bể bơi. Tất cả xã, phường, đặc khu có thiết chế văn hóa, thể thao. Hầu hết thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế có ít nhất 1 thiết chế thể thao hoặc 1 điểm tập luyện thể dục, thể thao công cộng. Tất cả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn; tất cả người dân có khả năng tiếp cận thuận lợi với các thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khỏe. Hệ thống y tế được xây dựng hiện đại, hiệu quả, bền vững, lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu.

Toàn quốc phấn đấu mỗi người dân lựa chọn ít nhất 1 môn thể thao hoặc 1 hình thức tập luyện phù hợp thường xuyên theo lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe, đặc thù vùng miền. Đến năm 2045 người dân có tuổi thọ trung bình đạt hơn 80, trong đó số năm sống khỏe mạnh là hơn 71. Tầm vóc, thể lực, chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển.

Để đạt được những mục tiêu trên, Đề án đưa ra các giải pháp như xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá mức độ tham gia tập luyện và tình trạng sức khỏe người dân; bộ chỉ số về thể lực, mức độ vận động, khả năng tiếp cận thể dục, thể thao với trẻ em, học sinh, người lao động, người cao tuổi. Đẩy mạnh phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe gắn với phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất 1 môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Hoàn thiện các mô hình không gian công cộng vì sức khỏe, công viên sức khỏe, không gian vận động, câu lạc bộ thể thao cộng đồng, không gian sáng tạo, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật kết hợp chăm sóc sức khỏe tinh thần. Hoạt động giáo dục thể chất, thể thao trong trường học được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Trong cuộc sống từ cổ chí kim, bên cạnh yếu tố vật chất, thì sức khỏe và tinh thần là những yếu tố tối quan trọng, không thể tách rời. Việc thực hiện Đề án nêu trên sẽ từng bước hình thành thói quen rèn luyện thể chất, lối sống lành mạnh và văn hóa sức khỏe của người dân, góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam.