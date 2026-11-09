'Lời nói dối hoàn hảo' ghi nhận rating cao nhất, 'Doctor X' tiếp tục giữ vững ngôi đầu

Đường đua rating phim truyền hình Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận những diễn biến đáng chú ý. Theo Nielsen Korea, bộ phim Lời nói dối hoàn hảo của Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin đang có dấu hiệu tăng trưởng tích cực khi đạt thành tích người xem cao nhất kể từ ngày lên sóng. Trong khi đó, Doctor X vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với mức rating vượt trội.

Cụ thể, trong tập phát sóng ngày 6/11, Lời nói dối hoàn hảo ghi nhận rating trung bình toàn quốc đạt 2,2%, đánh dấu thành tích cao nhất của bộ phim sau ba tập đầu tiên. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với dự án mới của đài MBC, đặc biệt khi tác phẩm phải cạnh tranh trực tiếp với một đối thủ đang có phong độ rất tốt trong cùng khung giờ.

'Lời nói dối hoàn hảo' ghi nhận rating cao nhất sau 3 tập phát sóng.

Bộ phim có sự tham gia của Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin, hai diễn viên từng nhận được nhiều sự quan tâm qua các dự án truyền hình trước đó. Sự kết hợp của cặp đôi là một trong những yếu tố thu hút khán giả ngay từ khi phim công bố dàn diễn viên.

Đúng như tên gọi, Lời nói dối hoàn hảo khai thác những bí mật, lời nói dối và các mối quan hệ phức tạp giữa những nhân vật. Câu chuyện được xây dựng theo hướng tâm lý, kịch tính, đặt các nhân vật vào tình thế phải đối diện với những sự thật không dễ dàng. Những diễn biến liên tục được hé lộ qua từng tập cũng là yếu tố giúp bộ phim dần tạo được sự chú ý.

Dù chưa đạt mức rating quá cao, việc tăng trưởng sau ba tập đầu tiên vẫn mở ra triển vọng tích cực cho tác phẩm. Khán giả kỳ vọng bộ phim sẽ tiếp tục cải thiện thành tích khi các nút thắt trong câu chuyện được đẩy lên cao trào.

Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin trong phim Lời nói dối hoàn hảo.

Ở chiều ngược lại, Doctor X tiếp tục chứng minh sức hút áp đảo trên màn ảnh nhỏ. Theo Nielsen Korea, bộ phim của đài SBS đạt rating trung bình toàn quốc 15,3%, giữ vững vị trí chương trình được xem nhiều nhất trong tuần.

Doctor X có sự tham gia của Kim Ji Won trong vai bác sĩ phẫu thuật thiên tài Gye Soo Jung. Nhân vật được biết đến với biệt danh Doctor X, sở hữu năng lực chuyên môn xuất chúng nhưng có tính cách lạnh lùng, thẳng thắn và không ngại đối đầu với những bất công trong môi trường y tế.

Tác phẩm khai thác thế giới bệnh viện với những ca phẫu thuật căng thẳng, các cuộc đấu tranh quyền lực và những vấn đề đạo đức trong ngành y. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, hành trình của nữ bác sĩ cũng tạo nên sức hấp dẫn khi cô phải đối mặt với nhiều thế lực và định kiến để bảo vệ quan điểm của mình.

Khoảng cách rating giữa hai tác phẩm cho thấy sự khác biệt đáng kể về sức hút ở thời điểm hiện tại. Trong khi Lời nói dối hoàn hảo đang từng bước cải thiện thành tích, Doctor X vẫn giữ vị thế vững chắc với con số 15,3%.

'Doctor X' tiếp tục giữ vững ngôi đầu.

Đáng chú ý, cuộc cạnh tranh giữa hai bộ phim trong cùng khung giờ vẫn còn nhiều diễn biến phía trước. Nếu Lời nói dối hoàn hảo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tác phẩm hoàn toàn có cơ hội tạo thêm những dấu ấn mới trên đường đua phim truyền hình Hàn Quốc.